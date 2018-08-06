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​Может, договоримся?
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

За два с половиной года, с тех пор как в регионе был открыт центр медиации при областной Ассамблее народа Казахстана, примерно 3 тыс. споров не дошли до суда.

– В Павлодарской области мы реализуем пилотный проект по медиации в сфере образования, начали с шести школ и трех колледжей, – рассказывает руководитель центра медиации «Қoғамдық келісім», заместитель председателя областного Совета медиации при региональной АНК Ольга Николашина. – Не так давно, например, был случай: на перемене ученики дурачились, и один парень, демонстрируя свои возможности в единоборствах, травмировал другого. Все знали, что это была действительно случайность – он просто не заметил, что за спиной находился другой человек, но у пострадавшего оказалась трещина в челюсти. Администрация школы, естественно, вызвала «скорую», сведения об инциденте передали в правоохранительные органы. Родители одной из сторон вели себя очень эмоционально, в стрессе был и виновник случившегося. Но медиатору удалось урегулировать конфликт, чтобы он не перерос в разбирательства на уровне полиции и суда. И таких ситуаций в школах – масса.

Немало в практике павлодарских медиаторов семейных противоречий, которые удается минимизировать, а сценарии этих разногласий знакомы всем – супруги делят имущество, дети перекладывают друг на друга ответственность за престарелых родителей, наследство приводит к ссорам.

Ольга Николашина рассказала об одном показательном случае: павлодарским медиаторам удалось примирить семью, члены которой не общались больше 14 лет: братья и сестры не смогли поделить наследство, после того как родители ушли из жизни и не оставили завещания, дети разъехались по городам, у них появились свои семьи. Когда вначале за стол переговоров сели стороны конфликта, то их было всего четверо, но когда ситуация после долгих обсуждений нашла разрешение, за столом дружбы собралось уже более 40 человек.

А вот относительно новым направлением можно назвать примирение автомобилистов, которые попали в аварию. Медиаторы уверены, что к ним потянутся.

– Недавно наш активный профессиональный медиатор Ольга Эрлих случайно стала свидетелем аварии. Она подошла к ругавшимся водителям и предложила свои услуги, сказав, что разрешение конфликта при помощи медиатора – оптимальный вариант, не нужно часами ждать полиции, сталкиваться с бюрократией и так далее. Мужчины ее и слушать не стали, но наша активистка все-таки выдала им порцию информации, оставила визитку и поехала по своим делам, – продолжает Ольга Николашина. – И буквально минут через 30 к ней позвонили участники той аварии, видимо, взвесили все «за» и «против» и решили попробовать.

Общественники признают, что хотя термин «медиация» павлодарцам знаком, но суть этой работы известна пока не всем. Именно поэтому в городах и селах области проводят различные мероприятия на базе 38 кабинетов медиации. Только за два дня, 1 и 3 августа, когда в 135 населенных пунктах области состоялись встречи медиаторов с населением, к современным «биям» обратились 1 852 человека, а 29 конфликтов завершились примирительным соглашением.

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