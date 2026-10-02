Может ли ИИ говорить по-казахски так же естественно, как человек?

Ответы на эти вопросы искали участники III Международного симпозиума «Казахский язык – язык науки: научная транс­формация в эпоху цифрового Казахстана», который прошел в Туркестанском международном казахско-турецком университете им. Х. А. Ясави.

С приветственными обращения­ми к участникам симпозиума выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, президент правления Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, председатель Попечительского совета университета Гусейн Караман.

В работе симпозиума приняли участие академики Дархан Кыдырали и Каримбек Курманалиев, директор Института языко­знания им. А. Байтурсынулы Анар Фазылжанова, руководитель Национального научно-практичес­кого центра «Тіл-қазына» Макпал Жумабай, руководитель проекта OpenAI Международного общества «Қазақ тілі» Анар Курманжан и другие специалисты.

Форум объединил ученых, лингвистов, представителей вузов и научно-исследовательских институтов, специалистов в области информационных технологий, государственных и общественных организаций, а также молодых исследователей из Казахстана и зарубежных стран.

Главным объектом обсуждения стал не только язык как средство общения. В центре внимания оказался казахский язык как часть современной научной и технологической инфраструктуры.

Еще несколько десятилетий назад разговор о будущем языка в первую очередь связывали со школой, литературой, книгоизданием и развитием национальной культуры. Сегодня к этим направлениям добавилось принципиально новое пространство – цифровая среда.

И здесь язык уже не просто объект изучения. Он становится данными. Именно на огромных массивах текстов, документов, книг, научных публикаций и других материалов обучаются современные системы искусственного интеллекта. Чем качественнее и разнообразнее языковые данные, тем больше возможностей у технологий работать с конкретным языком.

Для казахского языка это открывает новые перспективы, но одновременно ставит перед специалистами масштабную задачу. Необходимо создать цифровой фундамент, на котором смогут развиваться национальные языковые технологии.

Об этом на пленарном заседании говорила председатель правления НАО «Национальный научно-прак­тический центр «Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова» Макпал Жумабай. По ее словам, сегодня важно собрать большой массив данных на казахском языке в единую цифровую систему. Речь идет о литературе и книгах, которые пока не оцифрованы, научных трудах, различных текстовых материалах и других источниках.

– В эпоху искусственного интеллекта значение языка только возрастает, потому что любая технология ИИ зависит от языковых данных, – отметила Макпал Жумабай. – Иными словами, цифровизация национального языкового наследия становится не просто способом сохранить прошлое, она формирует ресурс для будущего.

Представим, что искусственный интеллект должен ответить на сложный вопрос на казахском языке, перевести научный текст, объяснить студенту термин, распознать устную речь или помочь исследователю обработать большой объем информации. Для всего этого ему необходимо «знать» язык.

Но знание языка машиной – это не человеческое знание. Система должна иметь доступ к большим объемам качественных языковых данных: текстам разных жанров и стилей, научной литературе, терминологии, словарям, образцам устной речи и другим материалам.

Поэтому одна из задач, обсуж­давшихся в Туркестане, – создание условий для формирования нацио­нальной языковой модели. Такой проект предполагает объединение усилий лингвистов, филологов, ученых, программистов, специалистов по обработке естественного языка и других экспертов.

Здесь особенно важна междисциплинарность. Языкознание должно встречаться с математикой и программированием, научная терминология – с современными технологиями, а культурное наследие – с цифровыми инструментами. Именно на этом пересечении сегодня формируется новое направление развития казахского языка.

Одной из центральных тем симпозиума стала научная терминология. Современная наука развивается стремительно. Практически каждый день появляются новые понятия в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, медицины, космичес­ких исследований, энергетики и других отраслей.

Для казахского языка важно, чтобы эти процессы находили отражение в национальной научной лексике. Однако речь идет не только о переводе иностранных терминов. Необходимо формировать систему, которая будет понятной, последовательной и удобной для использования учеными, преподавателями, студентами и специалистами.

Поэтому систематизация нацио­нальной терминологии стала одной из задач симпозиума наряду с увеличением научного контента на казахском языке и развитием современных языковых технологий.

Название симпозиума – «Казахский язык – язык науки» – само по себе задает важную смысловую планку. Государственный язык должен быть представлен не только в гуманитарных дисциплинах. Его развитие предполагает расширение возможностей использования в естественных и технических науках, высшем образовании, исследовательской работе и современных технологиях. Для этого нужны научные статьи, учебники, моно­графии, электронные образовательные ресурсы и профессиональная терминология на казахском языке.

Участники симпозиума подчеркивали, что особую роль здесь играют университеты. Именно в их стенах формируется новое поколение специалистов, которые будут определять, каким станет язык науки через десять, двадцать и тридцать лет. Поэтому развитие казахоязычного научного пространства – это одновременно вопрос образования и вопрос будущего научного потенциала страны.

Место проведения симпозиума также оказалось символичным. Туркестан – город с многовековой историей, связанный с именами выдающихся мыслителей и духовных деятелей. Сегодня здесь обсуж­дают уже не только сохранение исторического наследия, но и его переход в новую цифровую эпоху.

Одним из заметных событий программы симпозиума стало открытие в университете аудитории, посвященной известному литературоведу и абаеведу Мекемтасу Мырзахметулы. Ее создание призвано сохранить научное наследие ученого и сделать его ближе новому поколению. В этом можно увидеть своеобразную связь времен: труды исследователя, изучавшего национальную литературу и наследие Абая, получают возможность стать частью образовательного пространства для студентов, которые уже живут в мире цифровых технологий.

Сохранение наследия и развитие новых технологий в данном случае не противоречат друг другу. Напротив, цифровые инструменты могут сделать научные труды доступнее, расширить аудиторию и включить их в современные образовательные и исследовательские процессы.

Главный вывод туркестанского форума можно сформулировать просто: развитие языка сегодня невозможно отделить от развития технологий. Казахскому языку предстоит осваивать новые пространства – от электронных библио­тек и образовательных платформ до голосовых технологий и систем искусственного интеллекта.

Но для этого недостаточно просто перевести существующие цифровые продукты на казахский язык. Нужно создавать собственную языковую инфраструктуру: оцифровывать национальное наследие, формировать большие и качественные корпуса текстов, развивать терминологические базы, совершенствовать технологии распознавания и синтеза речи, поддерживать научные исследования и готовить специалистов нового поколения.

И здесь особенно важен масштаб задачи. Каждая оцифрованная книга, каждый научный труд, каждая качественно сформированная терминологическая база – это не только сохраненная часть нацио­нального наследия. Это еще и новый ресурс для технологий, которые будут работать с казахским языком завтра.

Сегодня искусственный интеллект учится понимать человечес­кую речь. А значит, именно сейчас решается, каким будет цифровой голос казахского языка – насколько богатым, точным и самостоятельным он станет в новом технологическом мире.

Туркестанский симпозиум показал, что разговор о будущем казахского языка уже вышел за пределы филологии. Этот вопрос становится частью большой повестки развития науки, образования, культуры и цифрового Казахстана.