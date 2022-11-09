Может ли Карим Масимов рассчитывать на суд присяжных

Председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Әбдрашид Жукенов в интервью журналистам в Мажилисе ответил, могут ли Карим Масимов и другие фигуранты его дела рассчитывать на то, что его дело будет рассматривать суд присяжных, сообщает Kazpravda.kz.

По словам Әбдрашида Жукенова, есть дела, не подсудные присяжным, в числе них и дела о госперевороте.

«Нет, не могут (рассчитывать – прим.авт). Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным», – сказал Жукенов.

Также журналисты поинтересовались, по истечению какого времени дела с грифом секретно могут публичными.

«Это решает Парламент – в каких случаях. Это должно быть регламентировано законом. Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными. Я думаю, что какую-то информацию вы получите. Потому что государство должно обеспечить доступность. В любом государстве есть защита национальной безопасности. И государство вправе некоторую информацию засекречивать», – резюмировал глава судебной коллегии по уголовным делам.