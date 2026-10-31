Может ли работодатель штрафовать за опоздание разъяснили в Минтруда

В ведомстве объяснили разницу между денежным штрафом и законным удержанием из зарплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работодатель не вправе устанавливать денежные штрафы за опоздания, ошибки в работе и другие нарушения трудовой дисциплины. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Согласно статье 64 Трудового кодекса, за дисциплинарный проступок работодатель может объявить замечание, выговор или строгий выговор. Также допускается расторжение трудового договора, но только по основаниям, предусмотренным законодательством.

«Применение иных дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом и законами Республики Казахстан, не допускается», — сообщили в Минтруда.

Например, если сотрудник опоздал на работу на 20 минут, работодатель не может назначить ему штраф в размере 10 тысяч тенге и удержать эту сумму из зарплаты. При наличии оснований он вправе применить предусмотренное законом дисциплинарное взыскание.

При этом до принятия решения работодатель обязан запросить у сотрудника письменное объяснение. Также необходимо учитывать тяжесть нарушения и обстоятельства, при которых оно произошло.

В министерстве подчеркнули, что денежные штрафы за нарушение дисциплины нельзя путать с законными удержаниями из заработной платы. Основания для таких удержаний установлены статьёй 115 Трудового кодекса. В отдельных случаях требуется письменное согласие работника.

Таким образом, работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, но не вправе заменять предусмотренные законом взыскания денежными штрафами.