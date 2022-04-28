Фото: primeminister.kz
Здравоохранение
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Тусупбекова Лаура

Ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане отслеживается, отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Сенате о вероятности полномасштабного возврата COVID-19 в нашу страну в связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это зависит от появления новых мутаций, новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идет рост омикрона, «стелс-омикрона». В сутки заболевают около 30 тысяч человек. У них принимаются жесткие меры. Мы также следим за этой ситуацией. Ежемесячно все положительные ПЦР-тесты смотрим на омикрон и подвиды, в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется. Мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем. Но тот коллективный иммунитет, который сегодня есть у нашего населения, может сработать, и он пройдет как простудное заболевание», – сказала глава Минздрава.

Также Ажар Гиният отметила, что вопрос о том, насколько опасен новый штамм, пока остается открытым.

«Всемирная организация здравоохранения полностью проводит мониторинг, исследование. Глава ВОЗ говорит, что ситуация неоднозначная. За этой ситуацией они будут следить. Пандемия еще не закончилась», – сказала министр.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Открыто о реформах
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
Сильная армия – сильный Казахстан
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Участников Q-pop группы осудили за производство и сбыт наркотиков в Алматы
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
Общество , Здравоохранение
Какие постановления главного госсанврача Казахстана продолж…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]