Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава

Ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане отслеживается, отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Сенате о вероятности полномасштабного возврата COVID-19 в нашу страну в связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это зависит от появления новых мутаций, новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идет рост омикрона, «стелс-омикрона». В сутки заболевают около 30 тысяч человек. У них принимаются жесткие меры. Мы также следим за этой ситуацией. Ежемесячно все положительные ПЦР-тесты смотрим на омикрон и подвиды, в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется. Мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем. Но тот коллективный иммунитет, который сегодня есть у нашего населения, может сработать, и он пройдет как простудное заболевание», – сказала глава Минздрава.

Также Ажар Гиният отметила, что вопрос о том, насколько опасен новый штамм, пока остается открытым.

«Всемирная организация здравоохранения полностью проводит мониторинг, исследование. Глава ВОЗ говорит, что ситуация неоднозначная. За этой ситуацией они будут следить. Пандемия еще не закончилась», – сказала министр.