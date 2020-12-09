Можно ли приглашать к детям Дедов Морозов, ответил Бекшин
Екатерина Елисеева
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга ответил на вопрос, можно ли приглашать Дедов Морозов на Новый год домой, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Этот вопрос регулируется постановлением № 64 от 26 октября "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в Алматы. В нем говорится, что запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей", – сказал Бекшин.
Также главный санврач предложил передавать подарки детям через курьеров.
"В целях недопущения дальнейшего распространения инфекции Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предлагает детям из малообеспеченных семей осуществлять раздачу подарков курьерами - волонтерами с соблюдением мер профилактики при наличии СИЗ: маски, перчатки, антисептики и мешки для сбора использованных СИЗ, а также результатов ПЦР-теста", – заключил спикер.