Можно просто Шеге

Смотришь на картины и в каждой видишь вкусный торт – именно такие ассоциации возникли у меня на выставке «Талисман» казахстанского художника Владимира «Шеге» Гвоздева.

За спорный образ торта прошу строго не судить – это ведь все субъективно, и мне, искусствоведческому дилетанту, простительно. Но вот за «вкусный» поборюсь с чужим мнением: полотна Шеге действительно вкусные – на вид, на восприятие, на ощущение полноты красок и даже как будто на вкус. Настолько они яркие, такие полнокровные (позволю себе и такое слово), что ходишь от одного полотна к другому и «наедаешься».

Угостить своим творчеством казахстанцев и, в частности, астанинцев Шеге прилетел специально из Москвы со своей женой. Когда-то судьба свела их именно в этом городе, и с тех пор супруга не только правая рука, но обе, а еще тыл, муза и друг.

Нынешняя выставка очень важна и приятна и автору, и его поклонникам: личное присутствие художника и то, что столь теплая встреча состоялась именно в галерее «Хас Санат» – месте, где ровно 12 лет назад Шеге уже был горячо принят со своей выставкой.

Устройством экспозиции занималась директор галереи Жанна Енсебаева, которая, к сожалению, не смогла присутствовать на открытии выставки. Жанне Рахымжановне Шеге благодарен особо: с галереей сотрудничество началось еще в нулевых, проект за проектом подружили художника и коллекционера-культуролога.

– Смотришь на работы и понимаешь – это Шеге. Авторский стиль – яркий, открытый, пастозный, который ни с чьим не перепутаешь, но в то же время есть и метаморфозы: появились новые направления, которые, очевидно, будут развиваться, атомарные структуры, например, – отрекомендовала творчество мастера искусствовед, профессор, преподаватель КазНУИ Ардак Юсупова.

Про авторский стиль правда: работает автор в жанре этносимволизма, богатая символика номадов в сочетании с уникальным подходом художника делают картины живописца узнаваемыми во всем мире.

Ценят и уважают художника и в музее Библиотеки Первого Президента РК: в прошлом году в ее стенах прошла его именная выставка, а в Турции вывозная экспозиция включала в себя подборку картин Шеге, имевшую большой успех.

– История взаимоотношений Шеге и музея достаточно длительная. Глядя на работы, мы можем представить себе жизнь автора, его историю. Шеге – открытый, евразийский тип человека, имею­щего меняющуюся структуру мысли, сродни окружающей среде. И история его жизни стала доступна теперь и зарубежным посетителям, – выразила мнение глава службы учета и хранения музейных ценностей Куляйша Актаева.

Сам Владимир Гвоздев особо подчеркивает: где бы он ни жил, он навсегда останется нашим, казахстанским, художником – это принципиальная позиция. «Можно просто Шеге», – улыбался он на обращение к нему по имени-отчеству.

– Живу в Москве восьмой год, остался, очень удачно выставившись там в 2014 году. Но мне всегда хочется домой! – признался художник. – Где бы я ни был, я всегда Шеге. И мне очень приятно, что дома встречают с улыбками, что помнят.

Если пробежаться глазами по картинам, то взгляд буквально спотыкается на двух из них – в черно-белой гамме. На вопрос «Почему же «Конь» и «Кобылица» контрас­тируют по палитре с другими? Может, период творчества был такой?» Шеге разводит руками.

– Да, черно-белое сочетание очень редко применяю. Но, знаете, отследить рождение каждой картины не так-то просто. Иной раз делаешь что-то на эмоциях, и откуда вот именно такое берется в итоге, я не знаю. Бог как будто водит рукой, а ты вроде о таком даже и не думал. Не всегда, конечно, так бывает, а только лишь когда та самая муза посетит, и ей надо отдаваться полностью, – объясняет автор работ.

Вернулась к теме увиденного мной «торта»: откуда такая объем­ность и слоистость? По словам Шеге, это то самое пастозное – рельефное – письмо. Работает мастер часто мастихином, с большим объемом краски, наслаивая картину. И в этом тоже видит Божий промысел.

– В конце просто подписываю «Шеге», вот это я точно делаю осознанно, – то ли шутит, то ли всерьез говорит художник.

Передавать свои умения и сек­реты кому-то Шеге не спешит. «Человек – существо эгоистичное, – рассуждает художник, крайне редко дающий мастер-классы, и только для детей.

– Слышал несколько раз от ребят: я вот выучусь так же и продолжу. А я думаю: хватит тяму – дерзай! Я создавал свой стиль опытным путем, шаг за шагом, день за днем, 30 лет. Раздавать специально не буду, но кто хочет, тот сам дойдет. Если прибьется «утенок», которого я почувствую, тому я готов отдать все, – улыбается Шеге.

А пока нет «утят», художник наблюдает за склонностями внучки – вот у кого прослеживается очевидный интерес к искусству. Рисует что-то свое, то, что впечатлило и как сама это видит, и дедушка пока не вмешивается: пусть девочка сама нащупывает свой путь.