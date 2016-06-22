​МПС в действии

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Кадиша НЫГМЕТ

Уверенность в этом сегодня выражают не только руководители ведомств и подразделений, но и рядовые полицейские, непосредственно работающие с населением. При этом в качестве доказательств приводят не столько цифры, сколько изменяющийся менталитет граждан, стремящихся оказать посильную помощь работникам правоохранительных органов.

– Любое правонарушение легче предупредить, если рядом находятся неравнодушные люди, которые свое­временно реагируют, ставя в известность тех же участковых, – отмечает начальник местной полицейской службы ДВД Астаны полковник полиции Бахытжан Малыбаев.

Безусловно, и полицейские не должны сидеть на месте, считает руководитель столичной МПС. Но знать о том, чем занимаются одномоментно четыре-шесть тысяч человек, проживающих на территории, закрепленной за одним участковым, просто физичес­ки невозможно.

Поэтому сегодня в подъез­дах домов и местах массового посещения граждан размещаются информационные буклеты, распространяются визитки с данными участкового, а в организациях образования – школьного инспектора полиции. По данным МПС, с начала нынешнего года размещено свыше 10 тыс. таких материалов, распространено более 200 тыс. визиток.

– Повысить активность населения с тем, чтобы оно помогало предотвращать пусть даже мелкие правонарушения, – приоритетная задача местной полицейской службы, – подчеркивает глава МПС. – Для этого мы на начальном этапе в рамках акции «Здравствуйте, я ваш участковый инспектор полиции» осуществили поквартирный обход. Определили для себя группы риска, а также наиболее ответственных граж­дан, которые могли бы стать общественными помощниками полиции.

К слову, ранее участковые также вели учет «своих» граж­дан. Но ориентиром тогда была работа по раскрытию уже совершенных правонарушений, ликвидации их последствий. Сейчас же упор делается на профилактику.

Не менее важное направление работы местной полицейской службы – обеспечение безопасности дорожного движения, досудебное расследование по уголовным проступкам в протокольной форме и содержание лиц в приемниках-распределителях ОВД.

Таким образом, в структуру МПС вошли как участковые инспекторы, так и ювенальная полиция, школьные инс­пекторы, подразделения по защите женщин от насилия, природоохранной и дорожно-патрульной полиции, а также спецприемники для административно арестованных, приемники-распределители для лиц без определенного места жительства. В целом на службе МПС в столице состоят более полутора тысяч полицейских.

По данным ДВД Астаны, благодаря слаженным действиям работников службы в текущем году уже выявлено свыше 100 тыс. административных правонарушений, 60 тыс. из них – в сфере обеспечения дорожной безо­пасности. В отношении 279 нарушителей судом применен административный арест, 717 преступлений раскрыты участковыми, 496 – ювенальной полицией и еще 1 751 правонарушение пресекли дорожно-пат­рульные наряды полиции. За несоблюдение правил благо­устройства к ответственнос­ти привлечены 126 КСК, 138 строительных объектов и 48 подрядных организаций с возложением штрафов на сумму свыше 13 млн тенге.

– Конечно, это статистика. Но когда говоришь с благодарными гражданами, понимаешь, что это не просто цифры, – отмечает Б. Малыбаев.

Не держит в секрете Бахыт­жан Асембекович и номер своего мобильного телефона. Он неоднократно озвучивал его и по телевидению, и на интернет-ресурсах. В работе же это, как признается сам Малыбаев, ему ничуть не мешает. Напротив, благодаря звонкам горожан руководитель службы имеет представление о ситуации в Астане. Звонят не только с жалобами, но и с благодарностью.

Так, в одном из последних обращений на имя руководства ДВД Астаны очевидец спасения маленькой девочки от падения из окна многоэтажки благодарила участкового инспектора полиции ОП-18 Дилшада Тойчибаева. Получив сообщение о том, что из окна десятиэтажного общежития выглядывает ребенок, опасно приблизившийся к карнизу, он не раздумывая бросился выручать малышку. Уговорами убедил девочку слезть с подоконника и зайти внутрь комнаты. Более того, даже провел потом проф­беседу с горе-родителями, которые оставили без присмотра четырехлетнюю дочь.

...Говоря о сотрудничестве участковых и гражданского населения, полицейские возлагают большие надежды и на помощь со стороны КСК. Ведь именно их работники как никто лучше владеют информацией о проживающих в районе лицах, о том, к какой квартире следует отнестись с особым вниманием, а кого можно рекомендовать в ряды общественных помощников МПС. Число последних сегодня уже составляет не менее 1 500 человек. С их помощью выявлено свыше 300 административных нарушений.

Нельзя также не упомянуть и о роли технических средств фото- и видеофиксации в работе сотрудников МПС. Камеры видеонаблюдения помогают расставить все точки над «i». В столичном центре оперативного управления ДВД сейчас насчитывается 795 таких камер. С их помощью с начала нынешнего года выявлено свыше 23 тыс. административных нарушений. Количество устанавливаемых камер ежегодно увеличивается, но еще более обнадеживает то, что сознательность граждан растет, а полицейские всегда готовы идти на контакт. 

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