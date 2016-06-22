​МПС в действии

Уверенность в этом сегодня выражают не только руководители ведомств и подразделений, но и рядовые полицейские, непосредственно работающие с населением. При этом в качестве доказательств приводят не столько цифры, сколько изменяющийся менталитет граждан, стремящихся оказать посильную помощь работникам правоохранительных органов.
– Любое правонарушение легче предупредить, если рядом находятся неравнодушные люди, которые своевременно реагируют, ставя в известность тех же участковых, – отмечает начальник местной полицейской службы ДВД Астаны полковник полиции Бахытжан Малыбаев.
Безусловно, и полицейские не должны сидеть на месте, считает руководитель столичной МПС. Но знать о том, чем занимаются одномоментно четыре-шесть тысяч человек, проживающих на территории, закрепленной за одним участковым, просто физически невозможно.
Поэтому сегодня в подъездах домов и местах массового посещения граждан размещаются информационные буклеты, распространяются визитки с данными участкового, а в организациях образования – школьного инспектора полиции. По данным МПС, с начала нынешнего года размещено свыше 10 тыс. таких материалов, распространено более 200 тыс. визиток.
– Повысить активность населения с тем, чтобы оно помогало предотвращать пусть даже мелкие правонарушения, – приоритетная задача местной полицейской службы, – подчеркивает глава МПС. – Для этого мы на начальном этапе в рамках акции «Здравствуйте, я ваш участковый инспектор полиции» осуществили поквартирный обход. Определили для себя группы риска, а также наиболее ответственных граждан, которые могли бы стать общественными помощниками полиции.
К слову, ранее участковые также вели учет «своих» граждан. Но ориентиром тогда была работа по раскрытию уже совершенных правонарушений, ликвидации их последствий. Сейчас же упор делается на профилактику.
Не менее важное направление работы местной полицейской службы – обеспечение безопасности дорожного движения, досудебное расследование по уголовным проступкам в протокольной форме и содержание лиц в приемниках-распределителях ОВД.
Таким образом, в структуру МПС вошли как участковые инспекторы, так и ювенальная полиция, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, природоохранной и дорожно-патрульной полиции, а также спецприемники для административно арестованных, приемники-распределители для лиц без определенного места жительства. В целом на службе МПС в столице состоят более полутора тысяч полицейских.
По данным ДВД Астаны, благодаря слаженным действиям работников службы в текущем году уже выявлено свыше 100 тыс. административных правонарушений, 60 тыс. из них – в сфере обеспечения дорожной безопасности. В отношении 279 нарушителей судом применен административный арест, 717 преступлений раскрыты участковыми, 496 – ювенальной полицией и еще 1 751 правонарушение пресекли дорожно-патрульные наряды полиции. За несоблюдение правил благоустройства к ответственности привлечены 126 КСК, 138 строительных объектов и 48 подрядных организаций с возложением штрафов на сумму свыше 13 млн тенге.
– Конечно, это статистика. Но когда говоришь с благодарными гражданами, понимаешь, что это не просто цифры, – отмечает Б. Малыбаев.
Не держит в секрете Бахытжан Асембекович и номер своего мобильного телефона. Он неоднократно озвучивал его и по телевидению, и на интернет-ресурсах. В работе же это, как признается сам Малыбаев, ему ничуть не мешает. Напротив, благодаря звонкам горожан руководитель службы имеет представление о ситуации в Астане. Звонят не только с жалобами, но и с благодарностью.
Так, в одном из последних обращений на имя руководства ДВД Астаны очевидец спасения маленькой девочки от падения из окна многоэтажки благодарила участкового инспектора полиции ОП-18 Дилшада Тойчибаева. Получив сообщение о том, что из окна десятиэтажного общежития выглядывает ребенок, опасно приблизившийся к карнизу, он не раздумывая бросился выручать малышку. Уговорами убедил девочку слезть с подоконника и зайти внутрь комнаты. Более того, даже провел потом профбеседу с горе-родителями, которые оставили без присмотра четырехлетнюю дочь.
...Говоря о сотрудничестве участковых и гражданского населения, полицейские возлагают большие надежды и на помощь со стороны КСК. Ведь именно их работники как никто лучше владеют информацией о проживающих в районе лицах, о том, к какой квартире следует отнестись с особым вниманием, а кого можно рекомендовать в ряды общественных помощников МПС. Число последних сегодня уже составляет не менее 1 500 человек. С их помощью выявлено свыше 300 административных нарушений.
Нельзя также не упомянуть и о роли технических средств фото- и видеофиксации в работе сотрудников МПС. Камеры видеонаблюдения помогают расставить все точки над «i». В столичном центре оперативного управления ДВД сейчас насчитывается 795 таких камер. С их помощью с начала нынешнего года выявлено свыше 23 тыс. административных нарушений. Количество устанавливаемых камер ежегодно увеличивается, но еще более обнадеживает то, что сознательность граждан растет, а полицейские всегда готовы идти на контакт.