МСБ: количество – в качество

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Марина Демченко

В политике развития МСБ необходимо сделать акцент на новом качестве и структуре бизнеса со ставкой на среднее предпринимательство.

На первом пленарном заседании Мажилиса Парламента восьмого созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз напомнил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство.

Он также отметил, что об этом много говорилось, однако значимых сдвигов в данном направлении так и не произошло. Поэтому следует поменять акценты в экономической политике.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, по состоянию на 1 февраля 2023 года число зарегистрированных в стране субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2 068 393 единицы. Из них действующих – 1 870 335. Основную часть работающего бизнеса составляют представители малых предприятий, ИП и микробизнеса – 1 815 840 субъектов. В то время как доля средних предприятий – лишь 2 924, а крупных – всего 1 204.

– Хочу отметить, что государственная поддержка и механизмы стимулирования в основном заточены под малый бизнес. Мораторий на проверки действует только в отношении субъектов малого и микропредпринимательства. Освобождение от налогов на доходы также распространялось на малый бизнес. Как только предприятие подрастает, сразу же лишается почти всех налоговых льгот и преференций. Поэтому им невыгодно расти, – считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Поскольку текущий уровень налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Казахстане достаточно низок, дальнейшее ее снижение для всех субъектов МСБ едва ли позволит достичь значимого эффекта. Вместе с тем, уверен бизнес-омбудсмен, для компаний в стадии быстрого рос­та целесообразно предусмотреть специальный механизм налогового стимулирования – приростную налоговую льготу, размер которой рассчитывается пропорционально средней величине прироста выручки за несколько лет.

Конечно, количество активных субъектов МСБ значительно вырос­ло за последние 15 лет. По предварительным данным, в 2022 году доля валовой добавленной стои­мости малого и среднего предпринимательства в ВРП составила 35,7% (в 2021 году – 33,5%). Но, к сожалению, этот количественный рост не сопровождается качественными изменениями в отношении влияния МСБ на диверсификацию экономики.

Пора, наконец, обеспокоиться и отсутствием значимого слоя быстрорастущих малых и средних фирм (0,6%). По доле быстрорастущих компаний Казахстан отстает минимум в три-пять раз от развитых стран. Высока доля пассивных фирм (55%), не ведущих ни инвестиционной, ни инновационной деятельности.

Отечественный малый и средний бизнес отличается низкой выживаемостью, он очень «хрупкий». Средний возраст малых и средних фирм – 11,2 и 15,3 года, соответственно, в полтора раза ниже, чем в других постсоветских странах.

Порог для НДС в большей мере способствует дроблению компаний, и новый СНР «Розничный налог» должен будет решить эту проблему.

– Наш бизнес ориентирован на внутренний рынок, интенсивность его экспортной деятельности низка. В малом и среднем бизнесе только около шести процентов прямых и четыре процента косвенных экспортеров. Если Правительство не примет необходимых мер, то предприятий среднего бизнеса может стать еще меньше, – отмечает Рустам Журсунов.

По его словам, в государственной политике развития МСБ необходимо сделать акцент на новое качество и структуру бизнеса со ставкой на среднее предпринимательство, потому что средние компании настроены на рост и поддержание прибыльности, при этом они создают спрос на рабочие места для квалифицированных и высококвалифицированных сотрудников.

– Нашей главной задачей должно быть создание условий для перехода микро- и малого бизнеса в разряд средних предприятий, которые могут выходить на экспорт, внедрять инновации и цифровые технологии, – уверен омбудсмен.

При оказании государственной поддержки и механизмов стимулирования Правительству следует определить отраслевые приоритеты с учетом потенциала роста, внутреннего и внешнего спроса. Эти отраслевые приоритеты должны быть закреплены при реализации финансовых мер поддержки в рамках госпрограмм.

Прямая финансовая поддержка должна предоставляться исключительно конкурентоспособным предпринимателям, имеющим потенциал роста и развития. Это и есть «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана.

Важно, чтобы господдержка МСБ оказывалась в обмен на встречные обязательства по развитию: это рост выручки, занятости, новые разработки, цифровизация, выход на новые рынки и прочее. А критерии отбора компаний, претендующих на получение прямой господдержки, должны быть разработаны с учетом мнения бизнеса, чтобы обеспечить равный и справедливый доступ к ней.

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