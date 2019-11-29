МСБ становится священной коровой - Сагинтаев о передаче КПН в местные бюджеты
Айдана Демесинова
Малый и средний бизнес становится священной коровой. Об этом заявил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК, комментируя передачу корпоративных подоходных налогов в местные бюджеты, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это очень хорошее и правильное решение – передача КПН местным бюджетам, потому что Алматы живет за счет МСБ. Почти 64% бюджета города формируется за счет налогов, поступающих от МСБ", - проинформировал аким.
По его данным, 2/3 занятых алматинцев – это работники малого и среднего бизнеса.
"Поэтому, это очень большая подмога. Все насущные проблемы, которые я обозначил в своем выступлении, требуют колоссальных затрат, и когда в бюджет города поступают деньги от КПН, мы конечно заинтересованы в том, чтобы МСБ развивался. С переходом КПН в местные бюджеты - МСБ на самом деле становится священной коровой. Все налоги мы получаем от МСБ, поэтому все рады, все поддерживают, поэтому мы и дальше будем развивать МСБ", - сообщил Сагинтаев.