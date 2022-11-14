МСЧ могут вернуть полномочия по приемке объектов в эксплуатацию

Министерству по чрезвычайным ситуациям Казахстана могут вернуть полномочия по участию в приемке объектов в эксплуатацию. Об этом заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Для решения этих вопросов было поручение главы государства, чтобы предусмотреть наделение МЧС полномочием по приемке в эксплуатацию объектов. Данная норма будет внесена во втором полугодии 2023 года», – сообщил Марат Кульдиков.

Он напомнил, что государственная противопожарная служба не участвует в согласовании проектной документации с 2011 года, а с 2016-го – не участвует в приемке объектов в эксплуатацию.