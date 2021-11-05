Политика
МСХ опубликовало заявление Заявление в связи с расследованиями, проводимыми Антикором в МСХ
Наталия Буланова
Министерство сельского хозяйства распространило заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции в МСХ РК, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время, в соответствии с поручением Главы государства, Министерством сельского хозяйства проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования. Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая
системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения.

Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября.

За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков.

Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства. Они предусматривают оптимизацию направлений субсидирования и упрощение их механизмов.

Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования.

Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.

Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в Мажилисе Парламента РК.

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора.

В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных Президентом задач", - говорится в заявлении МСХ.

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