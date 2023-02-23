МСХ в прошлом году обещало разработать стратегию обеспечения семенами, но до сих пор не сделали – сенатор

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Теневой неуправляемый рынок оборота семян негативно сказывается на качестве продукции и ценообразовании. Принять кардинальные меры по созданию конкурентоспособной отрасли семеноводства в своём депутатском запросе сенатор Закиржан Кузиев призвал премьер-министра Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Существующая система семеноводства, основанная на действующем законодательстве, способствует бесконтрольному производству, использованию и реализации семян сортов сельскохозяйственных культур, выходу на рынок фальсифицированных партий семян, обороту не идентифицированных, низкопродуктивных, не имеющих регистрации сортов сельскохозяйственных культур, нарушению прав селекционера на селекционное достижение. Все это напрямую негативно отражается на отрасли растениеводства, и способно нанести ущерб продовольственной безопасности страны», - отметил депутат.

Отметил сенатор и то, что утрата рычагов госрегулирования в области сортовой политики негативно влияет в целом на сферу АПК. В этой связи депутат предложил внести изменения в законодательство, касающееся регулирования и охраны селекционных достижений и семеноводства.

Кроме того, Закиржан Кузиев отметил важность разработки соответствующей стратегии.

«Министерство сельского хозяйства заявило в прошлом году о разработке стратегии обеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижения импортозависимости. Однако до сих пор данный документ не разработан. Сколько бы не меняли законодательство, без четкой стратегии развития отрасли нам не обойтись. С учетом изложенного, просим вас обеспечить разработку и принятие Стратегического плана по обеспечению семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции, для снижения импортозависимости, повышению инвестиционной привлекательности селекционных разработок на основе государственно-частного партнерства», - заключил депутат.