"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет

Жительница города Астаны заявила в полицию на центр развития ребенка «Балам-Ай», где жестоко обращались с ее маленьким сыном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Страшные подробности «воспитания» малышей появились в Telegram-паблике ZTB | QAZAQSTAN. В публикации говорится, что в инклюзивном детском саду «Балам-Ай» в Астане воспитатели издевались над детьми с особыми потребностями.

«Малышей избивали, оставляли без присмотра, насильно заставляли есть, закрывали одеялом, резко хватали за руки и ноги и мучили разными способами.

Первой о подобных инцидентах узнала мама ребенка с ДЦП, которая пришла разбираться и посмотрела записи с камер наблюдения. Женщина пришла в ужас от увиденного. Она сняла всё на видео», – сопровождается текстом видео.

17 января мать ребенка по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка «Балам-Ай» обратилась к стражам порядка.

«Сотрудники управления полиции района Алматы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных будет принято решение согласно закону», – отметили в ДП столицы.