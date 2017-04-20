​Мудрая политика

Расширяя и дополняя существующую программу политической и экономической модернизации страны, Нурсултан Назарбаев предлагает ряд поэтапных, конкретных и практических шагов в отношении духовной модернизации казахстанского общества. При этом особый акцент делается на эволюционном и органичном, а не на революционном развитии страны.

Глава государства призывает всех казахстанцев к гармоничному поступательному движению из динамично меняющегося настоящего в стабильное и уверенное будущее, не отрываясь при этом от своих духовных корней, от своего исторического прошлого. Делая необходимую ставку на современные технологии и инновации, мы тем не менее не должны забывать своих уникальных культурных особенностей, традиций, богатого исторического наследия. Особо отмечая, что государство и нация являются не статичной конструкцией, а живым развивающимся организмом, Президент говорит о важности осмыс­ленной адаптации для выживания общества и его развития, напоминает об уникальном историческом шансе – самим построить собственное лучшее будущее.

Очень близка и понятна мысль о том, что необходимость модернизации во всех сферах жизни (в том числе культуры, образования) должна быть осуществлена с учетом уникальных особенностей социокультурного пространства Казахстана, принимая во внимание все аспекты и особенности казахстанской идентичности. Статья содержит ряд предметных, практичес­ких указаний и мер, которые потребуют от всех нас длительной и напряженной совместной работы, и при этом, уверена, станут своеобразным плацдармом для перехода Казахстана на качественно новый уровень развития. Программные и поэтапные шаги, которые предлагает совершить Нурсултан Назарбаев всему обществу считаю крайне своевременными, важными и необходимыми. Коллектив нашего театра выражает поддержку мудрой, взвешенной и отвечающей вызовам современности политике Президента страны.