Мудрость святого Бекасыла

В Туркестанской области прошел пятый международный форум, посвященный 200-летию со дня рождения духовного наставника ученого-знахаря Бекасыла Биболатулы.

Открывая работу конференции, советник Президента Малик Отар­баев зачитал поздравительное письмо Главы государства в адрес участников форума, в котором высоко оценил вклад ученого в духовную жизнь, науку и образование не только казахского народа, но и всего тюркского мира. «Появившись на свет на священной земле Туркестана, он внес большой вклад в развитие национальной духовности, а его величайший труд «Зикзал» является бесценным наследием для нашего народа», – говорилось в обращении Президента.

О жизненном пути ученого, духовном и творческом наследии говорили в своих выступлениях участники и почетные гости форума – депутат Мажилиса Парламента, журналист и писатель Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель Амалбек Тшанов, заместитель акима области Сакен Калкаманов, представители Кыргызстана – народный акын республики Кожогельды Культегин и экс-спикер Жогаргы Кенес (парламент) Зайнидин Курманов и другие ораторы.

По мнению ученых, «Зикзал » – это священная книга, которая должна быть на столе у каждого казаха. Муд­рость Бекасыла Биболатулы заключалась в том, что он глубоко распознал и развил принципы исламского образа жизни. Он открыл в родном городе медицинский центр, обучал детей грамоте, занимался творчеством и написал много книг. Еще при жизни он был признан народом святым, а его самый главный труд «Зикзал» раскрывает тайны и загадки бытия, несет полезные советы для повседневной жизни человека, научную и другую полезную информацию.