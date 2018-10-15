Мухамедиулы рассказал Назарбаеву о развитии туризма, кинематографа и спорта в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи были обсуждены ключевые направления деятельности министерства, включая меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере кинематографии, а также развитию туризма и спортивной отрасли.
По информации министра культуры и спорта, проект Закона "О кинематографии", который в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте, направлен на повышение эффективности механизмов поддержки создания национального кино, обеспечения широкого проката и выхода казахстанских фильмов на международный рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства с ведущими компаниями мира.
Мухамедиулы также доложил Главе государства о ходе разработки государственной программы по развитию туризма до 2023 года и выполнения поручения по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, обозначенного в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.