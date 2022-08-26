Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?

Игре миллионов быть!

Семей – родина казахстанского футбола. Но с профессиональным футболом городу пришлось расстаться несколько лет назад. О его возрождении заговорили с момента обретения статуса областного центра.

Версий о зарождении игры миллионов именно на семипалатинской земле несколько. Еще в журнале «Сила и здоровье» за 1911 год, издававшемся в Петербурге, была напечатана статья, содержащая сведения об игре в мяч у народа Великой степи. Томский исследователь А. Горчаковский в материале «Спорт в Сибири» пишет о народных играх казахов – байге, кокпаре, отмечает также, что они «играют в мяч, но очень редко». Историческим свидетельством того факта, что Семипалатинск – родина казахстанского футбола является заметка из газеты «Къ спорту» № 35 от 13.10.13 г.: «Семипалатинск. Весной 1912 года здесь появилась первая футбольная команда, организованная братьями Смородинниковыми, играющая под именем «Нептун». Она одна и тренировалась, и играла. В начале 1913 года футболом заинтересовались уже многие. Появились команды гимназистов, студентов, служащих торгово-промышленных заведений, вольно-пожарного общества. Такое быстрое развитие и интерес к футболу сулят ему богатую будущность».

Всем игрокам тогда было по 16 лет. Они могли разделиться на две команды и играть между собой. Вначале эти встречи носили товарищеский характер. Капитан и тренер «Ярыша» Юнус Сыдыкович Нигматуллин требовал от игроков содержательной игры спортивного азарта, отличной техники владения мячом. После окончания встречи лучшие игроки награждались ценными подарками. Юнус и сам играл в футбол. Он был универсальным футболистом, игравшим в защите, полузащите и в нападении. В составе футбольной команды «Ярыш» выступал прославившийся впоследствии далеко за пределами страны классик казахской литературы Мухтар Ауэзов. Вместе с ним пионерами отечественного футбола в составе «Ярыша» были Ахметсалим Каримов, Касымхан Мухаммедов, Салах Хисматуллин, Зиятдин Рыспаев, Мухаммед Сайдашев, Юнус Нигматуллин, Амиржан Сыздыков, Габдулхан Габбасов, Мухамедулла Курманов, Гусман Ямбушев, Сабыржан Ахмедшин. Для того чтобы создать футбольную команду и экипировать игроков, нужны были немалые средства. Средства на дорогу и учебу выделял отец тренера этой команды купец первой гильдии Сыдык Нигматуллин.

По другой версии история казах­стан­ского футбола началась в Семипалатинске благодаря купеческому помощнику Николаю Куприянову, который приехал в городок на Иртыше из Москвы и привез с собой увлечение новомодной английской игрой. В 1913 году он уже собрал возле себя единомышленников и сформировал первую команду. А в сентябре 1913 года в санкт-петербургском журнале «Русский спорт» появилась заметка о футбольных командах Семипалатинска. Именно с этого момента ведет свой отчет история футбола в Казахстане. В то время в городе не было не то что полей, но и просто определенного места для игр. Гоняли мяч где придется, и были они самодельными.

Именно «Ярыш» провел первый международный матч с участием казахстанской команды против отправленных в степь военнопленных из Австро-Венгрии. В составе иностранцев даже сыграли два участника Олимпиады-1912! Ну а затем революции, преследования алашординцев, репрессии... Футбол вернулся в Казахстан лишь в 1928 году, а восемь лет спустя прошли первые всесоюзные соревнования.

В 1964 году был образован футбольный клуб «Цементник», а в 1969-м он впервые вошел в число призеров, заняв 2-е место в казахстанской зоне. Команду к этому успеху привел Леонид Константинович Остроушко. В 1971 году семипалатинская команда впервые стала именоваться «Спартаком», и второй год подряд становилась чемпионом своей зоны. Тренером команды был Борис Еркович. С 1994 года футбольный клуб стал именоваться «Елимай». В этот период была собрана новая команда, куда вошли местные футболисты, игравшие в разных командах Казах­стана. Тренером был приглашен местный специа­лист Анатолий Чернов, а также такие мастера, как Виталий Кафанов, Сергей Пасько, Эльдар Гасанов, Равшан Мухадов, Сергей Климов. Захватив лидерство с начала чемпионата, «Елимай» впервые становится чемпионом Казахстана, и получает на следую­щий год право на участие в Кубке азиатских чемпионов. 1998-й год стал последним, когда семипалатинский клуб поднимался на пьедестал почета.

Но сейчас семейчане снова полны надежд. В городе презентовали общественный фонд «Футбольная команда Елимай», который возглавил прославленный футболист и уроженец Семея Самат Смаков. В планах развитие не только профессионального, но и детского и любительского футбола, создание собственной федерации и многое другое. Для этого нужно будет восстанавливать игровые площадки и стадионы. Профессиональная команда будет финансироваться за счет спонсорских средств. Причем акцент будет делаться на местных игроков.

– В Семее уже давно все соскучились по большому футболу. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы команда «Елимай» возродилась и покорила футбольный Олимп, – сказал Самат Смаков.