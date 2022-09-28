Фото: пресс-служба МИД РК
Политика
Мухтар Тлеуберди принял участие в церемонии похорон Синдзо Абэ

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в церемонии государственных похорон бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На официальной церемонии присутствовало более 6 тысяч человек, включая высокопоставленных японских политиков, депутатов Парламента и иностранные делегации из более чем 200 стран и международных организаций.

По завершении мероприятия глава казахстанской делегации был принят Премьер-министром Японии Фумио Кишида. Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительства и народа Казахстана.

Министр отметил особый вклад одного из наиболее выдающихся лидеров современной Японии С. Абэ в развитие казахстанско-японских отношений. С.Абэ посетил Казахстан с официальным визитом в 2015 году и был инициатором вывода двустороннего сотрудничества на уровень расширенного стратегического партнерства.

В ответ Премьер-министр Ф. Кишида выразил благодарность за поддержку казахстанского народа и передал наилучшие пожелания Главе нашего государства.

С. Абэ остался в памяти своего народа, как выдающийся политик, который пробыл дольше всех на посту в качестве Премьер-министра Японии.

Это были вторые государственные похороны бывшего Премьер-министра в истории Японии после Второй мировой войны, когда в 1967 году страна прощалась с Ёсида Сигэру.

Напомним, бывший Премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля 2022 года после совершенного на него нападения. Ему было 67 лет. 

 

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