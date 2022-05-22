Фото пресс-службы МИД РК
Политика
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США

Второй день визита заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Вашингтон начался в Госдепартаменте США с двусторонних переговоров с Государственным секретарем Энтони Блинкеном. В духе взаимопонимания и открытого диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между Казахстаном и США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу МИД РК.

Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что в русле многовекторной внешней политики Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с США.

«За 30 лет дипломатических отношений наше двустороннее взаимодействие выведено на уровень расширенного стратегического партнёрства», - отметил министр.

Со своей стороны Энтони Блинкен подчеркнул, что «наши партнёрские отношения основываются на неизменной приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана».

Глава МИД РК подробно информировал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым коренных преобразованиях по построению «Нового Казахстана» и предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию.

Госсекретарь США приветствовал демократические преобразования в РК и подчеркнул готовность Вашингтона оказать содействие в практической реализации политических и экономических реформ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки, в рамках которого стороны подтвердили намерение и далее укреплять взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

В тот же день глава внешнеполитического ведомства РК провёл переговоры с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком. Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан является надёжным партнёром Соединенных Штатов как в энергетической сфере, так и в области ядерного нераспространения.

В условиях возрастающего значения чистых источников энергии и экономик с нулевыми выбросами, Казахстан также приводит в соответствие свои экономические приоритеты с климатической повесткой дня, сосредоточившись на декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

В рамках визита также состоялись встречи Мухтара Тлеуберди с руководителями авторитетных «мозговых центров» - президентом «Center for Strategic and International Studies» Джоном Хамре и председателем «Central Asia Caucasus Institute» Фредериком Старром, в ходе которых был проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам внутренней и внешней политики Казахстана.

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