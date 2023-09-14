Мультфильм как жизнь

Культура
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Ксения Денисова

Многоцветье корейской анимации представлено на кинофестивале Baiqonyr в Алматы.

фото Юрия Беккера

Для презентации новой творческой коллаборации двух стран на традиционном фестивале Baiqonyr выделили отдельную программу. Большой спецпроект корейско-казахской анимации был запущен по инициативе Корейского фонда международного культурного обмена (KOFICE), учрежденного Министерством культуры, спорта и туризма рес­публики. С корейской стороны его возглавил Международный фестиваль анимации в Пучхоне, а казахстанским партнером был выбран именно Международный кинофестиваль Baiqonyr, хорошо зарекомендовавший себя в прошлые годы и завоевавший авторитет в мировом киносообществе.

Проект состоит из двух этапов. Первый прошел в дни работы в Алматы VIII кинофестиваля Baiqonyr и был организован как День корейского анимационного кино. Второй этап стартует в Южной Корее. Здесь 21 октяб­ря в рамках BIAF состоится выставка казахской анимации, состоящая из двух показов. На них корейские зрители смогут увидеть 11 короткометражных анимационных лент казахстанских авторов. За день до этого пройдет их презентация, на которой ожидается выступление посла Республики Казахстан в Южной Корее.

День корейской анимации в Алматы оказался насыщенным, богатой и интересной получилась программа кинопоказов. На четырех киносеансах зрителям продемонстрировали анимацион­ные фильмы разных жанров, длительности и техники мультипликации.

Помочь разобраться с таким разнообразием в Казахстан прилетели два корейских режиссера-аниматора. Именитый Ли Сон Ган, у которого в послужном списке множество престижных профессиональных наград, в том числе Гран-при Международного фес­тиваля анимационных фильмов в Анси (Франция), представил свою последнюю полнометражную картину «Принцесса Айя» и подборку короткометражных мультфильмов. Выполненные в разной стилистике, они отражают творчество мэтра в определенные периоды жизни.

А вот его молодая коллега – режиссер-экспериментатор Им Черин – известна в мире анимации своими поисками новых средств выражения и уникальной техникой создания работ, причем для каждого нового фильма, а в багаже автора уже пять кинолент, она подбирается разная.

Корейские киномастера прочитали лекции и провели мастер-классы для молодых казахстанских авторов, общение аудитории и спикеров получилось живым, заинтересованным и довольно откровенным. Им Черин призналась, например, что личные феминистские взгляды она переносит в свои работы, чтобы осмыслить перипетии взаимоотношений полов.

Был в программе Дня корейской анимации и большой сюрприз для казахстанских поклонников k-pop музыки. Им стало выступление восходящей звезды этого жанра Пэк А Ён, которая в перерыве между заключительными кинопоказами исполнила две свои песни. Но прилетела она в Алматы совсем в другом качестве – как исполнительница главной роли в «Принцессе Айя».

Завершилось мероприятие поздним вечером демонстрацией полнометражного фильма «Король свиней» режиссера Ён Сангхо, в котором затронуты серь­езные социальные проблемы современного южнокорейского общества.

Особой динамичности отношений двух стран способствовал государственный визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ин по приглашению Главы Казахстана Касым-­Жомарта ­Токаева в 2019 году. 2022-й в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами был объявлен Годом культурного обмена между Казахстаном и Рес­публикой Корея. Мероприятия, посвященные ему, решено было продолжить и в нынешнем году.

#Алматы #Корея #анимация #кинофестиваль #мультфильм

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