​Мультфильм о Жанибеке и Керее

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Ксения ВОРОНИНА

Фильм повествует о детстве и периоде взросления Керея и Жанибека. Одна из его особеннос­тей – соблюдение исторической достоверности. Консультантами фильма выступили доктор исторических наук Жамбыл Артыкбай, известный писатель и драматург Дулат Исабеков.

– Это, без сомнения, важный и долгожданный проект, и я рад тому, что смог быть причастным к его созданию, – отметил Дулат Исабеков. – С большой радостью взялся за дело, потому что с трепетом отношусь к судьбе отечественной анимационной кинопродукции. Задача стояла непрос­тая – рассказать об исторических фактах в доступной и интересной детям форме. Мне кажется, это удалось. Я занимался вопросами языка: мы хотели придать языку персонажей глубину и стилистику, соответствующую духу того времени. Это, конечно, не означает, что герои будут говорить на каком-то непонятном языке. Но вы услышите, как отличается речь хана от речи его слуг, речи прос­того народа. Я вырос в языковой среде, у меня остались в памяти многие старинные слова, которые дошли до нас через народные песни. Думаю, мы передали особенности, колорит речи персонажей.

Выступающие подчеркнули, что создание фильма исторической тематики для детей – большая и сложная работа, где важен баланс: реальные факты должны гармонировать с захватывающим сюжетом, а древний язык – с музыкой современных авторов.

– Чтобы увлечь маленьких зрителей, мы включили в фильм сюжеты о забавных приключениях из детства главных героев, – отметил продюсер проекта, актер, директор Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова Сабит Абдыкалыков. – Например, рассказ о том, как в поисках жеребца они столкнулись с разбойниками. Песню специально к этому эпизоду написал Нурлан Абдуллин, а певец Сакен Майгазиев из группы «МузАрт», актер театра «Шымкент-шоу» Берик Турысбеков и актеры театра имени Мусрепова участвовали в дубляже эпизода.

Премьерный показ мультфильма запланирован на март 2016 года, причем выйдет он на русском и казахском языках, как в кино, так и в телеэфире.

– Киностудией «Сақ» подготовлены два варианта: полномет­ражный 75-минутный анимационный фильм и мультсериал в 6 частях, – пояснила директор департамента по делам культуры и искусства МКС РК Актоты Раимкулова. – Также хочу отметить, что показ рекламного трейлера мультфильма на прошедшем во Франции Каннском фестивале вызвал огромный интерес кинематографистов США, Германии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас мы работаем над дубляжом фильма на русский и английский языки, он будет осуществлен в Казахстане.

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