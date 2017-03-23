​Мультимодальный опыт

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Владимир Осипов

Президент АО «НК «Қазақстан темiр жолы» Канат Алпысбаев провел встречу с делегацией железнодорожной компании Etihad rail из Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшей в Казахстан для ознакомления с транспортно-логистической инф­раструктурой и транзитными возможностями нашей страны.

Канат Алпысбаев проинформировал коллег о направлениях деятельности компании, оказывающей полный спектр мультимодальных транспорт­но-логистических услуг. Отмечалась важность проектов, реализуе­мых ҚТЖ по расширению транзитного и экспортного потенциала страны. Развивается отрасль транспортного машиностроения. В Казахстане налажен выпуск современных грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, производятся рельсы, материалы верхнего строения пути и комплектующие.

Генеральный директор Etihad rail Фарис Мазруи считает, что «взаимодействие между железнодорожными компаниями, развитие связей в транспорт­ной сфере являются одним из важных направлений двустороннего сотрудничества между РК и ОАЭ». В этом контексте отмечена важность визита для ознакомления с возможностями транспортно-логистического комплекса Казахстана и то, что «опыт в строительстве и управлении железными дорогами казахстанских коллег может быть успешно использован в развитии железных дорог ОАЭ».

Делегация Etihad rail ознакомилась с деятельностью структурных подразделений ҚТЖ и перспективами транзитных, интермодальных перевозок, логистики. Также представители компании посетили АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Тұлпар Тальго», побывали на объектах СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».


От редакции:

Оценивая транзитный потенциал Казахстана, мало кто помнит, что на заре независимости наша страна была фактически отрезана от мира. Транспортная инфраструктура, дос­тавшаяся нам в наследство от Советского Союза, ориентировалась на внутренние потребности. Она практически никак не была связана с международными коридорами. Более того, даже внутри страны не было единой транспортной сети как таковой. Некоторые области не имели прямого железнодорожного сообщения между собой.

Учитывая тот факт, что Казахстан относится к тем 43 странам, которые не имеют выхода к морю, а значит, и к основным торговым путям, задачи перед нами стояли архисложные. Для оживления экономики, ориентированной на экспорт, требовались прямая связь с мировыми рынками, новая транспортная инфраструктура, новые скорости.

Поэтому уже в 90-х годах Президент Нурсултан Назарбаев выделил эти вопросы в отдельный приоритет в рамках Стратегии «Казахстан-2030». Был взят курс на реализацию «политики открытых дверей». Структурные реформы поз­волили разорвать континентальную замкнутость. Причем Казахстан, расширяя свою транспортную сеть, вышел далеко за национальные границы.

– Важно сосредоточить внимание на выходе за пределы страны для создания производственных транс­портно-логистических объектов за пределами Казахстана, тщательно просчитывая свои выгоды. Мы должны выйти за рамки существую­щих представлений и создавать совместные предприятия в регионе и во всем мире – Европе, Азии, Америке, такие как, например, порты в странах, имеющих прямой выход к морю, транспортно-логистические хабы в узловых транзитных точках мира и так далее, – отмечал Нурсултан­ ­Назарбаев, предлагая к реализации масштабный проект «Новый Шелковый путь» в 2012 году.

Год спустя председатель КНР Си Цзиньпин поддержал и расширил идею Главы государства, выдвинув инициативу «Экономического пояса Шелкового пути». Об этом он заявил в своем выступлении в Назарбаев Университете в рамках визита в нашу страну.

В том же году председатель КНР выступил в Индонезии и выдвинул проект «Морской Шелковый путь XXI века». Обобщенно эти инициативы получили название «Один пояс – один путь». Предложения Си Цзиньпина, надо отметить, легли на подготовленную почву. Мегапроект, рассчитанный на несколько поколений, был активно поддержан парт­нерами. В него уже вовлечено до 70 стран и около 5 млрд человек. Так как международные финансовые организации неохотно инвестируют в транспортную инфраструктуру, были созданы свои институты – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Казахстан стал одним из первых его учредителей) и Фонд Шелкового пути.

В итоге наша страна стала одним из ключевых фрагментов сухопутного маршрута всеохватывающей программы. И это уже не просто экономика, но и политика. Реализация проекта, по сути, новая концепция в системе международных отношений. В сложный геополитический период Шелковый путь позволяет на практике реализовать принцип win-win, когда выигрывают все. Взаимное переплетение интересов призвано создать такую инфраструктуру отношений, которая сделает бессмыс­ленными и невыгодными любые конфликты.

Конечно, для этого нашей стране необходимо выдержать непростую конкуренцию, сделать так, чтобы транзит через Казахстан стал наибо­лее выгодным. Судите сами, судоходство – наименее затратный вид транспорта: в зависимости от уровня инфраструктуры и внедрения новейших технологий дорожные издержки в конечной цене товаров варьируются от 2 до 11%. Для сравнения, этот показатель на железнодорожном транспорте находится на уровне 10–11% (среднемировое значение).

То есть сухопутные маршруты однозначно проигрывают, если говорить о стоимости перевозки грузов. Но есть другой немаловажный показатель – скорость. Так, например, введение в строй автомобильного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай позволяет сократить время транспортировки грузов из Поднебесной в ЕС почти в 4 раза по сравнению с морским марш­рутом. Не отстает и железнодорожный транспорт. А так как время доставки товаров становится все более важным в бизнесе, Казахстан имеет все шансы стать незаменимым звеном в системе международной торговли.

В этом направлении и работаем. Как показывает перекличка регионов, в стране реализован комплекс мер для достижения поставленной цели. Спрямляющие железнодорожные пути соединили между собой регионы, создается современная транспортная инфраструктура, внед­ряются новые механизмы сотрудничества, призванные сократить время в пути. Построе­ны новые дороги и трубопроводы, порты и линии электропередачи.

Казахстан органично вписывается в архитектуру трансконтинентальных транспортных коридоров.

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