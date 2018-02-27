Вопросам развития СЭЗ «Морской порт Актау» и исполнения плана развития логистической инфраструктуры на Каспии было посвящено совещание, которое на днях в рамках рабочей поездки в Актау провел первый замес­титель Премьер-министра РК Аскар Мамин.

«СЭЗ «Морпорт Актау» была создана в 2002 году для привлечения инвестиций и развития экспортоориентированных высокотехнологичных производств. В настоящее время здесь зарегистрировано 27 участников, включая бизнесменов из Китая, Турции, Германии, Италии, Великобритании, Азербайджана. При их участии реализовано 18 инвес­тиционных проектов, создано 1 300 рабочих мест, выпущено продукции на 260,4 млрд тенге. Выплаты в бюджет составили 23,6 млрд тенге.

Как сообщил председатель правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Бауыржан Кайратов, в текущем году планируется осуществить еще 5 проектов на общую сумму 10,5 млрд тенге, создать 224 рабочих места.

В связи с этим Аскар Мамин отметил, что предприятия – участники СЭЗ должны предпринять все усилия для повышения конкурентоспособности своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кроме того, он поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций, подчеркнув, что данный вопрос находится на особом контроле Правительства.

О планах работы железнодорожной логистики на Каспии до 2020 года сообщил вице-президент АО «НК «Казахстан темир жолы» Санжар Елюбаев.

По его информации, в прошлом году Каспийский мультимодальный узел Казахстана переработал свыше 5,5 млн тонн грузов. При снижении перевозки сырой нефти была продолжена работа по диверсификации грузовой базы на Каспии, увеличена до 80% от общей перевалки доля генеральных грузов против 60% в 2016 году.

Нынче объем перевалки составит более 10 млн тонн, доля сухих и паромных грузов сохранится на уровне 80%, а к 2020 году дос­тигнет примерно 16,7 млн тонн. При этом объем контейнерных грузов через порты в 2018 году планируется обеспечить на уровне 35 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), а к 2020 году – 300 тыс. ДФЭ.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что объекты логистической инфраструктуры на Каспии являются важным звеном Транс­каспийского коридора. Глава государства поставил задачу по наращиванию транзитного потенциала. Для выполнения поручения Президента создается современная логистическая инфраструктура. И уже сегодня видны положительные результаты. К примеру, в порту Курык в текущем году планируется рост объемов паромных грузов примерно в 3 раза.

В ходе поездки в Мангистаускую область Аскар Мамин ознакомился с деятельностью порта Курык, зоной пограничной и таможенной инфраструктуры, социальными объектами, а также процессом перевалки автотранспортной техники в страны Кавказского региона, Россию и Турцию.