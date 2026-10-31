Мультипликативный эффект господдержки

Сделано в Казахстане
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

С момента запуска фондом развития предпринимательства «Даму» программы льготного кредитования «Орлеу» в регионе профинансировано 102 бизнес-проекта на сумму в 19,1 млрд тенге.

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При этом, как отмечают в областном филиале фонда, наи­большая доля поддержанных проектов приходится на обрабатывающую промышленность. В числе таких предприятий – ТОО «Инжиниринговая компания «West oil».

Товарищество специализи­руется на проектировании, произ­водстве и сервисном обслуживании инженерных систем для нефтегазовой, энергетичес­кой и коммунальной отраслей. Одним из ключевых направлений его деятельности является разработка и производство автоматизированных систем управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов и промышленного оборудования. В компании работают более ста человек.

– Основная производственная деятельность нашей компании связана с выпуском замерных узлов для учета газа, нефти, конденсата и попутной продукции нефтехимии. Для того чтобы максимально обеспечить в этих изделиях уровень казах­станского содержания, на заводе наладили выпуск собственных комплектующих – фланцев, запорной арматуры. Также освое­но изготовление металлоконст­рукций, – говорит заместитель директора по производству ТОО Дмитрий Щурихин.

Благодаря льготному финансированию предприятие сущест­венно расширило станочный парк, приобретя оборудование с числовым программным управлением: лазерные станки для раскроя листового металла, резки труб и профилей, а также токарный станок, обрабатывающий металл в пяти проекциях.

Производственный цех площадью свыше 1 500 кв. м разделен на специализированные участки, где металл кроят, режут, сваривают. Высокая квалификация заводского персонала и современное оборудование гарантируют максимальную точность каждой технологичес­кой операции.

Недавние крупные заказы, выполненные структурой, связаны с изготовлением металлической конструкции весом 48 тонн, а также с проектированием и запуском аппаратурной системы учета конденсата на трубопроводе диаметром 3 000 дюймов для компании «Карачаганак Пет­ролеум Оперейтинг».

Контракт на разработку данных комплексных решений с компанией-недропользователем был заключен в прошлом году на рабочем совещании, организованном акиматом облас­ти совместно с КПО. Для West oil это стало важным шагом в плане расширения участия в крупномасштабных проектах нефтегазового сектора и развитии региональной локализации.

В нынешнем году предприя­тие завершило третью фазу начального этапа масштабной программы по модернизации систем измерения расхода газа на объектах Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), а также осуществило первую поставку задвижек и фланцев собственного производства в адрес одного из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей и дорожной отраслей – АО «Caspi Bitum».

За десять месяцев минувшего года для обустройства Рожковского мес­торождения были спроектированы, изготовлены и поставлены заказчику оперативный узел учета воды, коммерческие узлы учета конденсата и газа.

Выпускаемое оборудование соответствует отечественным и международным стандартам, а также требованиям промышленной безопасности. Большую роль в развитии производства осуществляет фонд развития предпринимательства «Даму».

#экономика #предпринимательство #кредитование #«Даму»

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