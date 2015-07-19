В мире
Мумия ребенка в берестяном коконе найдена на Ямале
Шынар Оспанова
Мумия ребенка в берестяном коконе, сохранившаяся еще с XIII века, была обнаружена археологами на Ямале, Западная Сибирь. Ученые установили, что это был мальчик 6-7 лет, у него также обнаружили болезнь костей, сообщает 24.kz со ссылкой  на neelov.ru.

Кокон был размером 128 сантиметров. Коконе полностью повторял контуры мальчика. Вначале с помощью металлоискателя ученые обследовали кокон. Стало ясно, что внутри него находились металлические предметы. Ученые говорят, что пластины из металла могли поспособствовать естественному мумифицированию человека.

Находка была обнаружена в начале  июля, но вскрыли кокон только спустя две недели в лаборатории. Под берестой был мех, а под ним пластины из меди, которые от времени приобрели зеленый оттенок. Пластины были скреплены шнурами из кожи. Возле мальчика лежал маленький топор. Специалистам удалось установить, что мальчик при жизни почти все время голодал, из-за чего часто болел. Об этом говорят дефекты костей, указывающие на задержку роста. Ученые намерены провести 3D сканирование. И только потом будет окончательное решение относительно данной исторической находки.

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