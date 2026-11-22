Чем выше должность, тем меньше должно быть права на ошибку, безответственность и личную выгоду за государственный счёт, считает политолог Борис Поломарчук, передает Kazpravda.kz

Фото: Адильбек Тауекелов/Казахстанская правда

"Есть одна опасная иллюзия, которая иногда появляется у людей, занимающих высокие должности. Они начинают думать будто вместе с кабинетом, служебной машиной и красивым удостоверением они получают ещё и особый статус человека, которому можно чуть больше, чем остальным. Так вот, нельзя" – уверен Поломарчук.

Он напомнил, что в выступлении на III Форуме работников сельского хозяйства Президент Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к принципиальному вопросу бескомпромиссной борьбе с коррупцией и злоупотреблениями.

"Эта тема последовательно проходит через его выступления и политическую повестку последних лет и тем более последних дней. Речь идёт о системном утверждении принципа, что государственная служба не может быть источником личных привилегий, а занимаемая должность не должна быть защитой от ответственности.

Президент отметил, что ни высокие награды, ни учёные степени, ни прежние заслуги, ни занимаемая должность не могут служить индульгенцией за противоправные действия.

"Особенно важно, что речь идёт не только о коррупции в привычном понимании. Президент отдельно подчеркнул, что халатность, безответственность, формальное отношение к обязанностям также имеют последствия. Если человек принимает решения, от которых зависят судьбы людей, он не может работать по принципу «и так сойдёт", - продолжил он.

По его мнению, отдельного внимания заслуживает программа «Народная стройка».