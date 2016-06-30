Муниципальные экскурсионные автобусы появились в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
"В городе запустили экскурсионные двухэтажные автобусы, оснащенные аудиосистемой, которая доступна на четырех языках: казахском, русском, английском и китайском. На данный момент выработан специальный замкнутый маршрут по левобережью, протяженностью более 20 километров", – говорится в сообщении.
В информации упоминается, что в 2014 году в столице уже были запущены аналогичные автобусы частной компанией. "Сейчас же проект реализовывается компанией ТОО "Астана Конвеншн бюро" за счет средств частной компании-инвестора ТОО "Sightseeing tours", – уточняется в пресс-релизе.
Экскурсионные автобусы позволят всем желающим увидеть достопримечательности столицы, совершая остановки: РЦ "Думан"; ТРЦ "Хан Шатыр"; площадь монумента "Қазақ Елі"; монумент "Астана Байтерек".
Также планируется увеличить маршрут, совершая остановки и на правом берегу: Астана Парк; набережная реки Ишим, рядом с пешеходным мостом; улица Абая, Центральная площадь; проспект Республики угол улицы Иманова; Военно-исторический музей Вооруженных Сил РК.
Длительность прохождения автобусов по левому берегу составляет 80–100 минут, интервал – 30–40 минут, время работы – с 10.00 до 20.00. Приобрести билеты можно в самом автобусе и по предварительной заявке. Желающие стать участником экскурсии могут обращаться по телефону 8-777- 222-28-38.
Цены билетов будут варьироваться в зависимости от категории: дети, взрослые, пенсионеры, студенты, люди с особыми потребностями.
К тому же предусмотрена система билета "Hop-on/Hop-of"», это означает, что пассажир может в любой момент сойти с автобуса, посетить музей или осмотреть достопримечательность, а затем снова сесть в экскурсионный автобус на любом из специализированных остановочных комплексов.
