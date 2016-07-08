Мурат Абенов вошел в состав правления НПП

Кадровые назначения
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Фото с сайта palata.kz
Мурат Абенов вошел в топ-менеджмент Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и назначен заместителем председателя правления, передает Kazpravda.kz.

Как указывается в биографической справке на сайте НПП, 51-летний Мурат Абенов – уроженец Кызылординской области. Имеет два высших образования, окончил Казахский педагогический институт имени Абая и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в сфере образования, работал в аппарате акима Кызылординской области, в системе госслужбы, в департаменте внутренней политики. С мая 2005 по февраль 2007 года в должности заместителя акима Кызылординской области курировал социальные вопросы.

Мурат Абенов дважды избирался депутатом Мажилиса Парламента РК по партийному списку "Нұр Отан" IV (2007) и  V (2012) созывов. В 2012–2013 годы был вице-министром образования и науки РК. Является председателем Национальной ассоциации организаций образования "SERPIN", председателем совета директоров АО Национальный центр "Орлеу", членом совета по молодежной политике при Президенте.

С 2013 года член совета попечителей Казахско-Американского университета, член попечительского совета АОО "Назарбаев интеллектуальных школ". С 2014 года – председатель республиканского Координационного совета социального проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" – "Серпін-2050".

Абенов также является заместителем председателя республиканского общественного объединения "Общенациональное движение против коррупции "Жаңару", возглавлял секцию по защите прав граждан правового совета при партии "Нұр Отан". Также он руководит координационным советом Ассоциации регионов депутатов, член попечительского совета республиканского молодежного общества "Казахстансая лига КВН-Жайдарман". Возглавлял общественный координационный совет фонда содействия МСУ "Аймақ".

В 2013–2014 годы – председатель совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Кызылординской области. Президент Федерации по национальной игре "Асық", вице-президент гандбольной федерации Казахстана.

Мурат Абенов также ведет активную деятельность в сфере СМИ. В 2013–2014 годах был автором и ведущим двух общественно-политических телепередач на телеканале 24.KZ (на русском языке: "Разговор с Муратом Абеновым", на казахском языке: "Мұрат Әбеновпен Ашық әнгіме").

С 2015 года ведет общественно-политическую программу "Cерпiлiс" на телеканале "Казахстан".

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