Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
Распоряжением Главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Мурат Баймукашев родился 23 мая 1967 года в городе Семипалатинск (КазССР).
В 1994 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик", в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК по специальности "Юрист-правовед", в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Магистр государственного управления.
Трудовой стаж:
- инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);
- инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);
- заместитель начальника штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);
- начальник департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);
- старший помощник Генерального прокурора РК по особым поручениям (04.2009-08.2009);
- заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (08.2009-02.2012);
- заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (03.2012-01.2013);
- заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (09.2013-04.2019);
- заместитель Секретаря Совета Безопасности РК (10.04.2019-02.2020);
- председатель Комитета административной полиции МВД РК (с 03.2020).