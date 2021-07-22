Кадровые назначения
Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
Распоряжением Главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Мурат Баймукашев родился 23 мая 1967 года в городе Семипалатинск (КазССР).

В 1994 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик", в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК по специальности "Юрист-правовед", в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Магистр государственного управления.

Трудовой стаж:

- инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);

- инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);

- заместитель начальника штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);

- начальник департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);

- старший помощник Генерального прокурора РК по особым поручениям (04.2009-08.2009);

- заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (08.2009-02.2012);

- заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (03.2012-01.2013);

- заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК (09.2013-04.2019);

- заместитель Секретаря Совета Безопасности РК (10.04.2019-02.2020);

- председатель Комитета административной полиции МВД РК (с 03.2020).


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