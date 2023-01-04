Мурат Журебеков назначен акимом Актобе

До назначения акимом Актобе он занимал должность первого вице-министра энергетики РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города акимом Актобе назначен Мурат Журебеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона представил его активу города.

Мурату Журебекову 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета им.К. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета "Strathclyde" (Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз". В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".

С декабря 2019 года до назначения акимом Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК.