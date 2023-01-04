Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК

Эту должность он занимал с декабря 2019 года.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением премьер-министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба главы Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в Лондоне, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

С декабря 2019 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра энергетики РК.