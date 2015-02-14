Мурманск засыпало черной пылью

Мурманск в субботу, 14 февраля, засыпало угольной пылью, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Во всех районах города снег стал черным.
Позже выяснилось, что выпадение черной пыли связано с работой Мурманского морского торгового порта (ММТП), где происходит перевалка угля. Там заявили, что выпадение угольной пыли произошло в пределах портовой санитарно-защитной зоны. "Превышения уровня концентрации угольной пыли в воздухе не зафиксировано", – сказал собеседник агентства.
По словам официального представителя экологической организации "Беллона-Мурманск" Анны Киреевой, в России – высокий разрешенный уровень предельной допустимой концентрации угольной пыли в воздухе. В связи с этим ММТП никак не сможет превысить этот лимит. Она отметила, что следует обратить внимание на опыт Приморского края, где региональным законом полностью запрещена открытая перевалка угля.