Мусин призвал казахстанцев "немного потерпеть" до устранения сбоев в работе интернета

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил в кулуарах после заседания Правительства на вопрос, когда в Казахстане будет нормальный Интернет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Багдат Мусин сообщил, что 29 сентября была зафиксирована массированная атака на инфраструктуру Казахстана.

«Для того, чтобы исследовать, для чего и откуда это было, а также чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводятся определенные работы, при которых могут возникать какие-то проблемы», - сказал министр.

По его словам, работа ведется, и иногда возникают технические проблемы.

«Мы все это видим и испытываем на себе. Призываем немного потерпеть. Если у нас будет рост кибератак, если инфраструктура рухнет, интернет может вообще перестать работать. Будут глюки. В целом сейчас интернет работает. Нельзя сказать, что его совем нет», - резюмировал глава МЦРИАП.