Мусор в Рудном выбрасывают на территорию археологического памятника

Алексеевская стоянка — археологический памятник эпохи бронзы. Он состоит из поселения, могильника и жертвенного холма. Уникальный культурный комплекс расположен на территории города Рудного.



Экоамбассадор Максим Фролов с волонтерами, экоактивистами 4 июня очистили территорию от мусора, который жители любят сюда вывозить. Но 11 июня Максим обнаружил там новую, еще большую свалку. Неизвестный вывез сюда огромные горы строительного мусора, около 20 "КамАЗов". Общественники возмущены этим фактом, и их интересует вопрос: "Почему археологический комплекс, который находится под охраной государства, стал свалкой?".



Активисты уже написали заявление в полицию, обратились в департамент экологии, акимат города Рудного и другие уполномоченные органы, но поможет ли это, они не уверены. Ведь это место считается проблемным. И подобная свалка на нем образуется не в первый раз.



"Стихийные свалки там до этого были. Каждый год туда вывозят разного рода мусор. И с этого года мы совместно с экоамбассадором начали мероприятия по очистке, по контролю, и первые результаты были уже 4 июня. Но, к сожалению, видимо, по старой привычке наши граждане и физические или юридические лица, пока неизвестно кто, продолжают это делать", - рассказал и.о.руководителя департамента экологии Костанайской области Талгат Сабиев.



Свалка снова образуется, потому что эта зона никак не защищена от рук недобросовестных подрядчиков и жителей, считает Максим Фролов. В департаменте экологии сообщили, что штраф для нарушителя составит от 10 МРП и выше в зависимости от субъекта предпринимательства, также нарушитель должен сам все убрать. Но если его не найдут, эта обязанность ляжет на плечи ЖКХ Рудного.



Сейчас территорию все-таки обезопасили.



"Акимат города Рудного окопал данную территорию, для того чтобы прекратить ввоз, оставили только вывоз, который будет контролироваться, поставлены уже сейчас, как нам сообщили в акимате, закреплено предприятие, которое будет за этим смотреть, но на промежуточный момент, и планируются у них мероприятия по ограждению, но это пока в планах", - добавил Талгат Сабиев.



Правда, в планах это уже давно, но в жизнь так и не воплотилось. Талгат Сабиев отметил, что, скорее всего, это связано с расходами. Ведь на ограждение, установку камер и прочего, что предлагают волонтеры, нужны деньги, которых у акимата Рудного на это не предусмотрено. Что касается того, кто вывез мусор, то волонтеры догадываются, кто мог это сделать, но ждут подтверждения от полиции.

