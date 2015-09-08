«Мусорное» бремя «Тазалыка» Свежий выпуск 951 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

С октября прошлого года это предприятие, являющееся в Кокшетау главным борцом с мусором в виде твердых бытовых отходов (ТБО), возглавляет реабилитационный управляющий Аскар Абильтаев.

– Да, сегодня мы несем тяжкое бремя долгов, рассчитаться с которыми без помощи со стороны не представляется возможным, – невесело констатирует А. Абильтаев. – Городской акимат, являющийся собственником нашего имущества, инициировал процедуру реабилитации, поддержанную затем судом. Ее главная задача – не дать предприятию окончательно задохнуться в долгах, пенях и штрафных санкциях. Собственно, реабилитация и предполагает приостановление их начисления, а также равномерное погашение долгов по графику в щадящем режиме. Таким образом, реабилитация – это, по сути, попытка местных властей вызволить «Тазалык» из неплатежеспособного состояния.

Главная причина, из-за которой предприятие оказалось в катастрофическом финансовом положении, заключается в том, что многие получатели его услуг в лице жителей Кокшетау упорно не хотят платить деньги за вывоз ТБО, следствием чего и стали накопившиеся многолетние долги горожан перед «Тазалыком»в размере 140 млн тенге, при этом 120 млн тенге – это долги физических лиц, а оставшая­ся сумма на совести целого ряда компаний.

Ситуация усугубляется и тем, что приходится вывозить гораздо больше ТБО, чем положено по утвержденной норме в расчете на одного человека. Скажем, те же жители частного сектора производят мусора раза в три больше, нежели проживающие в многоэтажках, а платят одинаково с последними. Будь на месте «Тазалыка» какой-нибудь частник, он либо повысил бы тариф, который сегодня составляет 168 тенге за одного человека в месяц, либо вовсе перестал бы оказывать услугу.

– Но мы – государственное предприятие и так поступить не можем, а потому весь мусор убираем и вывозим. Соответственно, наши затраты увеличиваются, – в сердцах сокрушается А. Абильтаев.

Но главная беда, по его мнению, заключается в том, как население относится к оплате. Рассчитываясь за «коммуналку», наш человек в первую очередь оплачивает услуги за свет, воду и тепло, которые в случае неоплаты услугодатель может отключить. А за вывоз мусора платит деньги в последнюю очередь и зачастую предпочитает либо оставить эту процедуру на потом, либо вовсе не платить. А действенных рычагов в виде прекращения оказания услуг у «Тазалыка», увы, нет.

Что и говорить, сложно отрицать правоту слов А. Абильтаева. В Кокшетау, к сожалению, много таких неплательщиков, у которых перед «Тазалыком» накопились долги, исчисляемые десятками тысяч тенге. О них повела речь в нашей беседе экономист предприятия Роза Яковлева.

– Я работаю в «Тазалыке» с 2005 года, со дня основания, – говорит она. – В то время коммунальное объединение города распалось на три организации, и на нашем предприятии уже тогда «висели» 12 миллионов тенге долгов, на которые сразу стала набегать пеня. Из этой суммы 8 миллионов мы должны были РК-2, которые погасить у нас не было никакой возможности, а потому мы пошли на реабилитацию, так как к 2010 году долги перевалили за 50 миллионов тенге, и нам «светила» незавидная перспектива банкротства.

Предприятию дали отсрочку на пять лет для поэтапного погашения образовавшейся задолженности, но ликвидировать ее мы не можем из-за дебиторской задолженности населения, которое буквально топит нас в финансовой яме фактически за то, что мы не даем ему утонуть в кучах мусора. Когда в 2010 году у нас был свой абонентский отдел и его сотрудники ходили по домам и квартирам для сбора оплаты, мы, бывало, собирали до 95% положенных нам сумм. Но затем, с созданием Единого расчетного центра, ситуация изменилась. В итоге сегодня имеем то, что имеем. Со многими нашими неплательщиками вынуждены общаться через сотрудников юридического отдела посредством судебных исков и повесток. Другого языка они, увы, не понимают…

– В настоящее время мы активно занимаемся подачей исковых заявлений в городской суд, в экономический суд на злостных неплательщиков, – вступает в беседу начальник юридического отдела «Тазалыка» Дулат Жакупбеков. – В нынешнем году прекращает свою деятельность институт государственных судоисполнителей, на смену которым придут частники. От этой реорганизации ожидаем изменения в лучшую сторону.

Дело в том, что сегодня городской суд буквально завален нашими исками, а взысканием долгов и штрафов перед нами, кокшетаускими тепловиками и водниками, дорожной полицией занимается… один государственный судоисполнитель! Частники же будут брать в производство только посильное для них количество исков, к тому же они имеют материальную заинтересованность в виде вознаграждения с каждого доведенного до победного конца судебного иска.

Надеемся на то, что теперь наши судебные дела пойдут гораздо лучше, чем прежде. Считаю, что, лишь собрав долги населения, «Тазалык» получит возможность успешно пройти реабилитационный период, который заканчивается 1 июня 2016 года, и поправить свое тяжелое финансовое положение.

В нашей беседе сотрудники «Тазалыка» сетовали на то, что в своей борьбе за санитарное благополучие города они, к сожалению, практически одиноки. А между тем остро нуждаются в помощи и поддержке со стороны органов санэпидемнадзора, участковых инспекторов полиции, природоохранных органов, которые могли бы внести свою весомую лепту в многотрудную работу с несознательными горожанами, ставящими предприятие в незавидное положение безнадежного должника.

В связи с этим хотелось бы наде­яться на то, что городской акимат примет действенные меры, применит рычаги воздействия, способные вывести это коммунальное предприятие из затруднительного экономического положения, для того чтобы оно успешно прошло процесс реабилитации.



