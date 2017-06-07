Мусорное дело Статьи 1114 Евгения Ермакова, Костанайская область

Как говорят местные жители, мусор до 2015 года никто не вывозил. Так за что же им, мол, платить?



Конфликты начались еще в 2015 году, когда ТОО «Рудный Ажар 2006» стало рассылать жителям частного сектора Рудного и близлежащего Горняцкого уведомления с внушительными суммами долга. На каждое квартировладение приходилось до 100 тыс. тенге.



– Десять лет молчали. Никому никаких извещений не приносили, договоры не заключали, – жалуется жительница Горняцкого Людмила Журавлева. – А с 2015 года начали вызывать людей в суд, и там решения выносятся не в пользу жителей.



Сама Журавлева через суд еще не прошла, но заключила в сен­тябре 2015 года договор и исправно осуществляет текущие платежи. Долг же, выставленный компанией за предыдущие годы, до сих пор со знаком минус значится в каждой квитанции. Пытаются уклониться от уплаты «задолженности» за 10 лет и другие жители Рудного и Горняцкого. Однако с тех, против кого ТОО «Рудный Ажар 2006» подало иск, деньги уже взыскали. У кого-то вычитали из зарплаты, у кого-то – из пенсии.



Люди же говорят, что до 2015 года машина мусор в Горняцком не собирала. Исполнительный директор предприятия Сергей Чижов открыто заявляет: «Они обманывают. Все эти годы машина ездила. Но если платят меньше 30% жителей, как нам быть? Вот и подаем в суд. То же самое – по Рудному».



В ТОО заявляют, что был опубликован публичный договор. Принял этот документ во внимание и суд. Люди же говорят, что газету, где договор напечатали, не читают, а значит, и знать о нем не могли. Чижов настаивает: если граждане не согласны, то могут собрать необходимые документы, обратиться в компанию и предъявить претензии. Ведь, по его словам, уведомления и счета населению разносили. Да и на сходах вопрос вывоза мусора поднимался не раз.



– Мы сами вывозим мусор, – говорят жители Горняцкого. – Но не весь: пищевые отходы идут на корм скоту, старой мебелью и тряпками топим бани. В итоге раз в несколько месяцев едет машина на полигон. Иногда кооперируемся по несколько домов. Это намного дешевле, чем платить ТОО.



Но документов, подтверждающих сдачу ТБО на полигон, почти ни у кого нет. Доказать, что спецмашина в поселок не заезжала, тоже не удалось.



Поступали жалобы на действия ТОО и от жителей Рудного на блог местного акима. Но ответ однозначен: за вывоз мусора они должны платить либо этому монополисту, либо вывозить отходы на полигон самостоятельно и ежемесячно предоставлять необходимые документы в ТОО «Рудный Ажар 2016». На вопрос «А если вывозить нечего?» ответ еще более грустный: сжигать мусор нельзя, за это грозит штраф.



Направили местные жители свои обращения также в прокуратуру и антимонопольный комитет. Но уже после того, как монополист начал подавать иски в суд. Как отмечают в антимонопольном ведомстве Костанайской области, к ним поступило несколько жалоб, но когда начали выяснять нюансы, то оказалось, что именно по тем, кто подал жалобы, уже есть вступившие в силу решения суда.



– Мы пытались выяснить: фактически услуга оказывалась или нет, – говорит руководитель отдела расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках ДКРЕМЗК Баур­жан Успанов. – Но когда пришел ответ от предприятия, уже имелся судебный акт. А судебное решение, если оно вступило в законную силу, обязательно для исполнения на территории РК.



В антимонопольном ведомстве задаются вопросом: почему люди не опротестовали решение суда, дав ему вступить в законную силу? Однако при рассмотрении дела возникает и другой вопрос – соблюдения сроков давности. В Казахстане он равен трем годам. То есть по хорошему монополист должен был начать подавать иски еще в 2009 году (само предприятие было создано в 2006-м). Но с людей высчитывают плату за все 10 прошедших лет.



Кстати, это не первый спор жителей Рудного с ТОО «Рудный Ажар 2006». В 2008 году в городе разгорелся скандал из-за забитых мусором контейнеров. В ситуацию пытались вмешаться власти, но ничего не добились. Компания, хоть и монополист, но все же частная. А значит претензии от потребителей рассматриваются в суде в рамках гражданско-правовых отношений.



Видимо, и в данном случае несогласным платить придется нанимать адвокатов и пытаться опротестовать решения суда в вышестоящих инстанциях.

