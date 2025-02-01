«Мусорные войны»: проблему переработки отдохов призывают решить в Шымкенте

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре 2021 года в Казахстане были утверждены Требования к раздельному сбору отходов, в том числе органики, а также «сухой» фракции: бумаги, картона, металла, пластика и стекла. При этом опасные предметы, такие как электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие вещества, батарейки, аккумуляторы, должны складироваться отдельно, как и строительный мусор.

Ничего подобного в Шымкенте нет и в помине. В редких случаях можно встретить отдельные контейнеры-сетки для сбора пластиковой тары. Их устанавливают непосредственно предприниматели, заинтересованные во вторсырье для дальнейшей переработки. Городу-миллионнику никак не удается не то что наладить раздельный сбор бытовых отходов, но даже добиться их своевременного вывоза. Этим бизнесом сейчас занимаются восемь компаний, работой которых не удовлетворены ни жители, то и дело жалующиеся на ненадлежащую очистку контейнерных площадок, ни руководство города.

Заместитель руководителя управления развития комфорт­ной городской среды акимата Шымкента Жарылкасын Маш­бек работу по управлению ТБО считает неудовлетворительной.

– Существующие контейнеры и площадки находятся на балансе акимата, мусоровывозящие компании только пользуются ими, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, – комментирует ситуацию Жарылкасын Машбек. – У многих компаний отсутствует специализированный автотранс­порт, имеющиеся мусоровозы устарели. Жители города постоянно жалуются на качество обслуживания по вывозу отходов. За 2024 год на порталы e-otinish, i-komek поступило 7 139 обращений, касающихся ТБО.

Не работает в Шымкенте и мусоросортировочный завод, построен­ный 10 лет назад. С этим проектом как-то сразу не заладилось, хотя предложения поступали от ряда иностранных компаний. Все они были отверг­нуты в силу разных причин.

Реализацию проекта по строи­тельству завода по сортировке ТБО производительностью 43 200 тонн в год доверили ТОО «Технология 21». По соседству выделили землю под размещение единственного в городе полигона ТБО «Актас-1». Казалось бы, все готово для нормальной работы. Но предприятие несколько лет бездействовало. Запустить линию, да и то лишь на время, удалось новому собственнику. Впрочем, сейчас она снова простаивает.

– Для управления полигоном «Актас-1» было создано ГКП на праве хозяйственного ведения (ПВХ) «Таза қала», – пояс­няет руководитель отдела управления развития комфортной городской среды Гульнара Ермекбаева. – Затем по результатам аукциона в июне 2019 года объект передали ТОО «Мусороперерабатывающий завод «Green Line» в частную собст­венность. По договору дарения 1 февраля 2023 года он перешел в коммунальную собственность. Оператором до передачи в конкурентную среду определили ГКП на ПВХ «Шымкент сушар».

Все эти перипетии не привели к долгожданному успеху. Более того, недавняя проверка, проведенная сотрудниками Антикора, выявила в работе мусорного полигона существенные нарушения. Среди них – непрозрачность процедуры сортировки и утилизации твердых бытовых отходов. Привлекло внимание проверяющих также состояние мусороперерабатывающего завода, на строительство которого в свое время в рамках инвестиционного соглашения было затрачено 1 млрд 300 млн тенге.

В Антикоре приоткрыли завесу тайны по передаче полигона в государственную собственность. Это случилось в 2023 году после того, как выяснилось, что четыре земельных участка общей площадью 42 гектара, 16 единиц грузовой техники и другое имущество были проданы предпринимателю за сумму, не намного превышающую… 2 млн тенге при рыночной стоимости почти 462 млн тенге.

В управлении превенции Антикоррупционной службы города Шымкента также выяснили, что земля полигона и другие участки площадью 42 гектара за прошедшие почти два года официально не зарегистрированы госорганами и юридически принадлежат прежнему владельцу, что наталкивает на мысль о возможном существовании коррупционных рисков.

В управлении развития комфортной городской среды не отрицают, что возвращенное в коммунальную собственность имущество до сих пор не оформлено. И ссылаются на то, что на земельный участок полигона наложен арест из-за долга в 100 млн тенге, который числится за ТОО «МПЗ Green Line».

Чтобы разрубить гордиев узел накопившихся проблем, местные исполнительные органы решили сосредоточить сбор, сортировку и переработку отходов жизнедеятельности города в одних руках. Но это вызвало возмущение предпринимателей, работающих в данной сфере.

Информация о том, что в начале января 2025 года управление развития комфортной городской среды объявило конкурс на сбор, транспортировку и сортировку твердых бытовых отходов, стало сродни грому среди ясного неба для предпринимателей, занимающихся вывозом ТБО. Уже только одно то, что о намерении властей они узнали не от организаторов конкурса, а со стороны, натолкнуло на мысль: в их услугах власть больше не нуждается.

Масла в огонь подлил директор ИП «АК Бастау-03» Абзал Шаметов, который случайно увидел официальное письмо на бланке ГУ «Аппарат акима района «Туран», адресованное руководителю биллинговой компании «Омега XXI», формирующей квитанции на оплату коммунальных услуг горожанам. И даже успел сфотографировать документ.

– Смотрите, тут черным по белому написано, что отныне счета на оплату следует выставлять не нашему ИП «АК Бастау-03», а некоему ТОО, – горячится Абзал Шаметов. – Сейчас такого предприятия, специализирующегося на сборе и вывозе ТБО, в Шымкенте нет. Значит, кому-то уже известно, кто станет победителем конкурса, итоги которого официально будут подведены только в начале февраля. Как такое может быть? То есть конкурс проводится для проформы, чтобы выдавить всех нас с рынка?! Моя компания много лет работает, и особых претензий к ней не было. И вдруг узнаю, что за спиной творятся такие дела.

Предприниматели изучили сообщение о конкурсе на портале государственных закупок и сделали заключение, что требования по участию в нем чрезмерно высоки и приведут к монополизации рынка сбора и транс­портировки ТБО.

– Одно из условий конкурса – обязательное наличие на счету суммы в размере 20% от проект­ной стоимости, что составляет 1,1 миллиарда тенге, – говорит руководитель ИП «Вейсалидзе» Людмила Вейсалидзе. – Для нас это нереальная сумма.

Свое несогласие с решением местных властей предприниматели выразили в официальном обращении, направленном на имя акима города Шымкента. Ответа пока не получили и опасаются, что он может поступить слишком поздно, когда ничего изменить уже не удастся. Тогда без работы останутся в общей сложности порядка 200 человек, ненужной окажется специальная техника, в покупку которой вложены десятки миллионов тенге.

– Мы неоднократно ранее предлагали акимату перейти на механизм работы по ГЧП, это выгодно, – приводит аргументы Людмила Вейсалидзе. – Но нам всегда давали от ворот поворот. В итоге сами закупали технику, обновляли автопарк, хотя это не так просто, учитывая, что только у нашей компании дебиторская задолженность потребителей услуг составляет 160 миллионов тенге. Несмотря на трудности, мы старались соблюдать график вывоза мусора, в чистоте содержать контейнерные площадки.

В управлении развития комфортной городской среды ссылаются на то, что решение привлечь инвестора для строительства мусоросортировочного завода, внедрения раздельного сбора отходов, диспетчеризации системы сбора и транспортировки отходов, обновления контейнеров продиктовано стремлением улучшить качество жизни населения. При этом здесь особо подчеркивают: все существующие компании вправе участвовать в объявленном конкурсе.

– Городу просто необходима цельная программа, включающая все этапы – от сбора до переработки мусора, – утверж­дает Жарылкасын Машбек. – Проект рассчитан на десять лет, а потом эта сфера снова будет передана в конкурентную среду. Даже если представить, что существующий мусороперерабатываю­щий завод введут в эксплуатацию, его будет недостаточно для быстрорастущего города. Производст­венная мощность предприятия в шесть (!) раз ниже, чем необходимо для утилизации отходов жизнедеятельности мегаполиса, учитывая, что годовой объем образующихся отходов составляет в Шымкенте порядка 230–240 тысяч тонн. Этим и объясняется во многом, что только часть отходов в виде картона, пластика, металла и прочих ценных фракций отсортировывается, а все остальное утюжится гусеничными тракторами в карьерах.

Объявление конкурса власти считают важным шагом на пути реформирования отрасли, от которой зависит санитарно-эпидемиологическое состоя­ние города, экологическое благополучие и реализация экономического потенциала.

Проект предусматривает строи­тельство сортировочной линии мощностью 300 тыс. тонн в год, установку не менее 200 полуподземных контейнеров, соз­дание диспетчерского пунк­та с сис­темой онлайн-мониторинга и внедрение раздельного сбора отходов для повышения уровня переработки и снижения нагрузки на полигоны. Государство не намерено участвовать в финансировании. Возмещение затрат компания, выигравшая конкурс, получит за счет тарифа и продажи вторичного сырья.

При этом в акимате обращают внимание на то, что горожанам не стоит опасаться резкого скачка тарифа. Его расчет будет производиться по утвержденной методике, включая себестоимость услуг и допустимый уровень прибыли.