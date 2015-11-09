​Мусорный коллапс

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Согласно данным официальной статистики, ежегодно в Жетысу образуется 800 тыс. тонн твердых бытовых отходов. А вот утилизации из этого объема подвергается лишь 0,5%. Куда девается весь остальной мусор? В каком состоянии находятся полигоны ТБО, скотомогильники и опасные захоронения? Ответ на эти и другие вопросы пытались найти участники заседания акимата Алматинской области – представители профильных госслужб, экологи, общественные деятели и бизнесмены.

Как показали проверки, проведенные областным депар­таментом экологии совместно с природоохранной прокуратурой и земельным комитетом, в сфере сбора и вывоза ТБО сложилась плачевная ситуа­ция, грозящая вылиться в реальную угрозу окружающей среде. Переполнены мусорные полигоны райцентров Панфиловского, Жамбылского, Енбекшиказахского и Балхашского районов. Их территории не асфальтированы, не ограждены и не освещаются, нет подъездных путей. К примеру, близ села Каргалы дым от тлеющего хлама отравляет всю округу. Вопиющие нарушения санитарных норм выявлены на спецполигонах поселка Узынагаш, городов Жаркента и Есика. И такая неприглядная картина наблюдается практически везде.

Как сообщил руководитель департамента экологии Конысбек Байедилов, еще одна проблема – стихийные свалки, число которых в регионе выросло до 370, а общая площадь достигла тысячи га. Здесь никто не занимается утилизацией, раздельным сбором и уничтожением мусора. Ни один объект не снабжен системой мониторинга атмосферных выбросов, фильтрами сточных вод. Зачастую отходы попросту сжигают вместо того, чтобы сортировать и дезинфицировать.

Департамент экологии считает необходимым узаконить несанкционированные полигоны, что позволит упорядочить переработку, захоронение и уничтожение ТБО. Все эти вопросы в компетенции местных акиматов.

Под пристальным вниманием проверяющих оказались и скотомогильники, состояние которых также оставляет желать лучшего. А ведь это – бомба замедленного действия для здоровья населения! Отсюда резонный вопрос: куда смотрят акимы и коммунальные службы, курирующие деятельность мусоровывозящих организаций, вопросы благоустройства и очистки территорий?

– Все перечисленные факты – прямая угроза экологической безопасности! – возмутился аким области Амандык Баталов. – Отныне одним из основных приоритетов в работе районных, городских и сельских акиматов будут хранение, сортировка и переработка мусора. Тем более финансирование на это дело выделяется немалое. Так, с 2004 по 2011 год на строительство более десятка полигонов выделили свыше миллиарда тенге. Но воз мусора, как говорится, и ныне там.

По данным местных влас­тей, сейчас в Жетысу скопилось 9 млн тонн твердых бытовых отходов. Ежегодно только из Алматы на территорию Илийского, Талгарского и Карасайского районов вывозится 500 тыс. тонн мусора. Проблема не решается долгие годы, хотя за нарушения в данной сфере прокуратура регулярно возбуждает уголовные дела, применяются дисциплинарные и админист­ративные виды наказаний.

Директор ТОО «Ecology expert» Ахан Омирбек предложил привлечь передовые зарубежные технологии, чтобы построить образцовые полигоны для хранения опас­ных веществ, как твердых, так жидких и полужидких. Предприятие может оказать помощь в вопросах утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов.

По мнению экспертов-экологов и представителей общественности, главное – начать строить сортировочные и мусороперерабатывающие заводы, которые будут производить вторсырье. И здесь государство должно создать необходимую инфраструктуру субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы им было выгодно вкладывать инвестиции в эту сферу. Во всем мире переработка мусора – один из прибыльных видов бизнеса. Так, в США доход «мусорных королей» составляет 2 млрд долларов в год, а в Швеции 10% бытовых отходов используют для производства топлива. Так должно быть и у нас.

По итогам совещания акимам районов и городов, а также руководителям уполномоченных служб поручено в ближайшее время обустроить полигоны ТБО, найти инвес­торов, желающих строить мусороперерабатывающие заводы. Кроме того, необходимо привести в надлежащее состояние скотомогильники, хранилища опасных отходов текелийского металлургичес­кого комбината, урановые скважины в Панфиловском районе, озеро-накопитель Сор­булак. Ход решения острой проблемы взят под особый контроль, спрос за нарушения санитарных и экологических норм будет жестким.

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