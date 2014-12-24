Мусорный коллапс, или Как приучить население к чистоте Свежий выпуск 784 Елена Аитова, директор ИП «Аитов», Еренгаип Кабдыкаримов, ко

Наша организация занимается сбором твердых бытовых отходов в Илийском районе Алматинской области, и мы хотим обратить внимание общественности на актуальную проблему, связанную с данной сферой. Дело в том, что отсутствие закона, обязывающего граждан соблюдать чистоту и порядок, а также заключать договоры по сбору и вывозу мусора с такими компаниями, как наша, воспринимается отдельными лицами как посыл неограниченной свободы. То есть нет закона, нет и ответственности!

Более того, нет четких штрафных санк­ций и механизмов, наказывающих нерадивых домовладельцев за нарушение требований и правил соблюдения чистоты, а статья № 387 Административного кодекса РК, за редким исключением, в практике не применяется.

Следует отметить, что основная масса населения законопослушна: с большинством клиентов у нас действуют договорные отношения. Мы вывозим мусор, они своевременно производят оплату за оказанные нами услуги. Но есть категория хозяев квартир, коттеджей и других жилых помещений, которые, подписывая договор на сбор и вывоз ТБО, зачастую занижают реальное число жильцов, чтобы меньше платить за услуги мусоровывозящей организации. Большинство таких клиентов сдают жилье в аренду без регистрации в налоговых органах. В документах они указывают, что по данному адресу проживает всего один человек, хотя на самом деле там может быть до 15 жильцов. Любые доводы с нашей стороны во внимание не берутся.

Некоторые вообще отказываются заключать договор, ссылаясь на то, что бытовые отходы они сжигают во дворе, в печах домов, бань, в погребах, на огородах. Другие якобы вывозят мусор на пункт приема ТБО, находящийся в десятках километров от их дома. При этом никто не предъявляет подтверждающих документов. Есть еще категория «крутых», которые козыряют своим положением в обществе, трясут удостоверениями, угрожают судом.

В общем злостных неплательщиков, «уклонистов» и «отказников» не волнуют никакие уведомления и предупреждения – они продолжают бесплатно пользоваться нашими услугами. Причем это не только домовладельцы, но и хозяева магазинов, ателье, похоронных бюро и других фирм. К сожалению, в отличие от услуг по пос­тавкам газа, электричества, воды и тепла, жизненно необходимых населению, сбор и вывоз твердых бытовых отходов к ним не относится. Мы не можем действовать как другие коммунальщики: перекрыть должнику кран, отрезать провода. Мы находимся в роли просителей – отсюда такое наплевательское, порой даже хамс­кое отношение к нашей работе.

О чем говорит сей печальный опыт, и к чему приводит сложившаяся атмосфера безответственности и безнаказанности? Уверены, что подобная ситуация характерна для всех регионов страны. Посмотрите на улицы городов и поселков: мусор разбросан повсюду – во дворах, на детских площадках, по обочинам тротуаров, дорог, на автобусных остановках, в загородных местах отдыха, на берегах рек и озер. Стихийные свалки создаются в укромных местах, оврагах, карьерах, прямо в степи. Люди оставляют мусор где попало: по пути на работу, в детский сад, школу, бросают даже с балконов многоэтажных домов. Потом эти отходы на всю округу растаскивают бродячие собаки. А бомжи вытряхивают на землю содержимое мусоросборников и контейнеров, зачастую тут же разводят костры, готовят еду.

Вот такая складывается нелицеприятная картина. У нас накопился ряд предложений, которые требуют рассмотрения на законодательном уровне. Считаем необходимым ввести систему штрафов и других наказаний за произвольный выброс мусора, обязать каждого домовладельца состоять в договоре с мусоровывозящими организациями. При этом надо установить и документально подтвердить фактическое число людей, проживающих по конкретному адресу. Раньше в сельсоветах была хозяйственная книга, где регистрировался не только семейный состав жильцов, но и подворный скот, на основе чего выдавалась соответствующая справка. Сейчас этого, к сожалению, нет.

Кроме того, нужно обязать домовладельцев своевременно сообщать в коммунальные службы об изменении количества жильцов, о купле-продаже либо обмене недвижимости. Было бы эффективным, если б нотариальные конторы, БТИ и другие госструктуры не оформляли сделки, связанные с жильем, при наличии долгов по квартплате.

Считаем: нынешнее применение требований Административного кодекса не решает проблемы в полном объеме. Судебные иски не дают должного эффекта, поскольку процессы затягиваются до бесконечности. Нужны кардинальные комплексные меры, в результате которых каждый гражданин станет беречь чистоту и порядок на своей территории. Необходима широкая разъяснительная работа с населением (к примеру, лекции в школах, детских садах, вузах, колледжах, на предприятиях). Следует публиковать в СМИ информацию о наказаниях за санитарные, экологические нарушения, привлекать общественные организации, которые взяли бы на контроль ход решения острых проблем. На наш взгляд, руководители мусоровывозящих организаций должны входить в состав госкомитетов по экологии и санэпидслужб, а наших контролеров не мешало бы наделить правом налагать штрафы в отношении правонарушителей.

При этом у нас нет претензий в адрес местных властей: они ежедневно следят за нашей работой, указывают на недостатки, решают неотложные задачи. Регулярно проводятся масштабные субботники по очистке территорий от мусора, бурьяна, сухостоя, травы. Но нам бы хотелось усовершенствовать эту работу, повысить уровень культуры населения. Как отметил Глава государства Нурсултан Назарбаев: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!».



