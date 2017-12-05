Экономика
Мусороперерабатывающий завод выставлен на аукцион в Астане
Управление коммунального имущества и государственных закупок Астаны объявило о проведении повторного тендера по приватизации "Астана Эко-Полигон НС", сообщает elorda.info.

"ГУ "Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны" сообщает о проведении повторного тендера (третий тендер) по приватизации объектов коммунальной собственности Астаны. Стартовая цена Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Астана Эко-Полигон НС" составляет 92 797 250 тенге. Сумма гарантийного взноса – 15 процентов от стартовой цены", – говорится в информации.

Тендер состоится 21 декабря. По условиям тендера, новый владелец должен сохранить профиль деятельности в течение одного года.

Процедура приватизации государственного коммунального имущества осуществляется согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации".

Для участия в аукционе, тендере и закрытом тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале www.gosreestr.kz с указанием:

1) для физических лиц: ИИН, фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: БИН, полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера и закрытого тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП участника.

Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и приложением электронных (сканированных) копий документов:

1) ценового предложения, подписанного участником тендера, загружаемого в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;

2) подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.

После регистрации заявки на участие в аукционе, тендере и закрытом тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера и закрытого тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Протокол о результатах аукциона, тендера является документом, фиксирующим результаты аукциона, тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи.

Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона/тендера при наличии оригиналов документа по адресу: Астана, улица Бейбитшилик, 11, кабинет 649.

При этом победитель аукциона, тендера предоставляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорт или документ, удостоверяющий личность физического лица; для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) документ, удостоверяющий полномочие представителя юридического лица, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. Реквизиты для перечисления гарантийного взноса:

1) IBAN KZ529261501102032004, БИК: KZKOKZKX, наименование банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", КНП: 171; Кбе: 16;

2) IBAN KZ914500339860000351, БИК: ASFBKZKA, наименование банка: АО "Банк Астаны", КНП: 171; Кбе: 16.

Получатель платежа (рус.): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; БИН: 050540004455.

За справками обращаться по адресу: Астана, улица Бейбитшилик, дом 11, кабинет 649, тел.: 55 01 68, 55 68 01.

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