Мусоровозы: оплата удвоена

Тарифы для горожан рассмот­рели на сессии шымкентского городского маслихата. Новый депутатский корпус начал работу с повышения стоимости услуги, которая оставалась неизменной на протяжении последних семи лет. За то, чтобы поднять цену, депутаты проголосовали единогласно.

Повышение тарифа оказалось достаточно ощутимым. Больше всего он увеличился для жителей многоэтажек. Если раньше они платили по 171 тенге с каждого жильца квартиры, то теперь будут оплачивать по 378 тенге. Горожане, проживающие в частном секторе, вместо привычных 200 тенге станут платить по 411 тенге с каждого члена семьи.

Меньше всего в процентном соотношении рост тарифа составил для юридических лиц. Если раньше они платили по 1 399,46 тенге, то отныне эта сумма составит 2 389 тенге.

Коммунальные службы с предложением пересмотреть тариф на вывоз ТБО выходили на протяжении последних двух лет, но всякий раз получали отказ. В итоге, по информации руководителя Шымкентского управления развития комфортной городской среды Ержана Жолдасова, сейчас в Шымкенте самый низкий тариф, и на фоне дорожающих ГСМ, запчастей и прочих расходных материалов сдерживать его больше невозможно.

Сейчас ситуация с соблюдением графика вывоза мусора относительно стабильна. А вот в прошлом году социальные сети были переполнены сообщениями с фотографиями, подтверждающими нерегулярное оказание услуги.

Наладить переработку бытового мусора, что могло бы отразиться на снижении стоимости его вывоза, пока никак не получается. Сейчас она не превышает 30%.

В ходе мониторинга в прошлом году в городе было выявлено 45 незаконных свалок. Акимы районов, на территории которых они образовались, привлечены к административной ответственности.