Мусульмане хотят построить в Москве мечеть имени Путина

В мире
1436
Мусульманская община России попросила власти Москвы выделить участок под строительство мечети имени Владимира Путина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

В обращении председателя ЦРО "Объединенный исламский конгресс России" Шавката-хаджи Авясова отмечается, что мусульмане считают Путина эпохальной личностью, "посланной Всевышним, чтобы привести наше отечество в эпоху золотого расцвета, спасти мир от западной безнравственности и фашистской чумы".

"Из наших сердец стараются вырвать веру и любовь ко Всевышнему, веру в добро и справедливость, разрушить нашу величайшую многовековую культуру и историю наших народов", — написал религиозный деятель, приведя в пример оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммада в западных СМИ.

