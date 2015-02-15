Мусульманская община России попросила власти Москвы выделить участок под строительство мечети имени Владимира Путина, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
.
В обращении председателя ЦРО "Объединенный исламский конгресс России" Шавката-хаджи Авясова отмечается, что мусульмане считают Путина эпохальной личностью, "посланной Всевышним, чтобы привести наше отечество в эпоху золотого расцвета, спасти мир от западной безнравственности и фашистской чумы".
"Из наших сердец стараются вырвать веру и любовь ко Всевышнему, веру в добро и справедливость, разрушить нашу величайшую многовековую культуру и историю наших народов", — написал религиозный деятель, приведя в пример оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммада в западных СМИ.