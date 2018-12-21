​Мутные схемы

Прокуратура Шардаринского района выявила факты хищения средств, выделенных на реа­лизацию программ по борьбе с безработицей и в сфере занятос­ти населения. При проведении проверки состояния законности по реализации «Дорожной карты занятости-2020» и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы выяснилось, что бюджетные средства попали в карманы тех жителей района, которые имели постоянное мес­то работы и в принципе не могли рассчитывать на них.

Речь идет о сумме в 2 млн тенге. Эти средства обманным путем получили 22 жителя района. Есть среди них, например, такие, кто вступил в сговор с местными работодателями и предоставил в Центр занятости табели о якобы прохождении молодежной прак­тики в период 2016–2017 годов. Они-то и послужили основанием для выплаты средств из государственного бюджета.

В надзорном органе усмотрели в этих действиях признаки уголовного правонарушения. Факт был зарегистрирован, дело направили в отделение внутренних дел ­района для принятия процессуального решения. В ходе досудебного расследования правонарушители признали вину, возместили сумму причиненного ущерба, что позволило прекратить производство по нереабилитирующему основанию в связи с примирением сторон.

Между тем в уголовном суде Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищениях в Центре занятос­ти Шымкента. Все 14 обвиняемых, из которых 10 женщин, признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Организатором этой преступной группы суд признал Индиру Джунусалиеву, осудив ее также за легализацию имущества, добытого прес­тупным путем, и мошенничество. Ей назначена мера наказания в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще двое подсудимых – Марат Ташматов и Максат Турлыбаев – признаны виновными в участии в деятельности организованной преступной группировки и мошенничестве. Им назначен срок в 7 лет с конфискацией имущества.

Остальные подсудимые вышли из зала суда: кому-то суд назначил условную меру наказания, кто-то получил отсрочку исполнения приговора в связи с наличием на иждивении у осужденных женщин малолетних детей. Все они в той или иной мере принимали участие в хищении бюджетных средств: находили безработных, оформляли от них доверенности и якобы помогали им получать пособия по государственным программам. На самом же деле безработные получали лишь часть суммы, остальное члены ОПГ оставляли себе. Все махинации проводились с 2015 по 2017 год. Также всем осужденным в совокупности предстоит возместить причиненный государству ущерб на общую сумму порядка 437,3 млн тенге.

К слову, на скамье подсудимых не было руководителя центра, которого подозревают в причастности к этим хищениям. Он скрылся от органов преследования и объявлен в розыск, который продолжается до сих пор.