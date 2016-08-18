​Музеи в гости к нам

Свежий выпуск
421
Валентина ФИРОНОВА

Подготовка программы культурных мероприятий к ЭКСПО-2017 – одна из первостепенных задач Министерства культуры и спорта РК. По поручению главы ведомства Арыстанбека Мухамедиулы начаты переговоры между ведущими организациями культуры Казахстана и России. И уже есть результаты.

На встрече в Москве Национальный музей РК, Казахский научно-исследовательский институт культуры, Государственный Эрмитаж РФ и Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина договорились о проведении выставок и дальнейших контактах.

Как отметил заместитель директора Национального музея РК Абай Сатубалдин, удалось детально обсудить не только выставочную деятельность, но также научную и образовательную.

Генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов сделал акцент на том, что развитие культурных связей между Россией и Казахстаном – одно из приоритетных направлений международного сотрудничества, и предстоящие выставки – большое культурное событие.

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. Пушкина, в свою очередь отметила, что их музей также заинтересован в участии в ЭКСПО-2017 и готов предоставить одну из коллекций, которая станет основой выставки.

Ждет встречи с Астаной и Эрмитаж. Как сказал заместитель директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов, помимо выставки, они готовы провести семинары, лекции, а также научную конференцию с участием российских и казахстанских специалистов.

– Позднее мы надеемся совместными усилиями организовать выставку скифо-сакского искусства, – отметил он.

И это не единственная новость. Только Национальный музей планирует проведение семи выставок из самых значимых музеев мира. Уже определены тематика и географический диапазон. Остается дождаться открытия. 

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
Расплата за ставки
И снова финпирамида
«Посторонним» вход воспрещен
В сердце ядерного реактора
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Новые возможности
Метро нельзя достроить, но можно полюбить
Ресурс для будущих рекордов
Их было только двадцать восемь…
Аист работает, не опуская крыльев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Без паники!
Всевидящая трость
Новые возможности
Реконструкция, ремонт и стройка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]