​Музеи в гости к нам

Подготовка программы культурных мероприятий к ЭКСПО-2017 – одна из первостепенных задач Министерства культуры и спорта РК. По поручению главы ведомства Арыстанбека Мухамедиулы начаты переговоры между ведущими организациями культуры Казахстана и России. И уже есть результаты.

На встрече в Москве Национальный музей РК, Казахский научно-исследовательский институт культуры, Государственный Эрмитаж РФ и Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина договорились о проведении выставок и дальнейших контактах.

Как отметил заместитель директора Национального музея РК Абай Сатубалдин, удалось детально обсудить не только выставочную деятельность, но также научную и образовательную.

Генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов сделал акцент на том, что развитие культурных связей между Россией и Казахстаном – одно из приоритетных направлений международного сотрудничества, и предстоящие выставки – большое культурное событие.

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. Пушкина, в свою очередь отметила, что их музей также заинтересован в участии в ЭКСПО-2017 и готов предоставить одну из коллекций, которая станет основой выставки.

Ждет встречи с Астаной и Эрмитаж. Как сказал заместитель директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов, помимо выставки, они готовы провести семинары, лекции, а также научную конференцию с участием российских и казахстанских специалистов.

– Позднее мы надеемся совместными усилиями организовать выставку скифо-сакского искусства, – отметил он.

И это не единственная новость. Только Национальный музей планирует проведение семи выставок из самых значимых музеев мира. Уже определены тематика и географический диапазон. Остается дождаться открытия.