Музей – генератор эмоций

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Бектур КАДЫРОВ
В этом году мероприятия, приуроченные к событию, будут отвечать теме «Музеи и устойчивое развитие общества». Ее задал Международный совет музеев, призвав общественность к проработке вопросов, направленных на обустройство жизни с учетом необходимости защиты природы.
В брифинге приняли участие директор Национального музея РК Дархан Мынбай, глава музея С. Сейфуллина Несипбек Айт, генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов, заслуженный деятель культуры РК Бахытхан Оразымбетова, директор музея истории КазНУ им. Аль-Фараби Тамара Тажибаева и руководитель музея книги Национальной академической библиотеки РК Зухра Баянова.
«Казахстанский комитет международного совета музеев» (ИКОМ Казахстан) был открыт 28 февраля 2013 года при поддержке председателя Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Имангали Тасмагамбетова. Эта организация занимается развитием музейного дела страны на международном уровне. Тесно сотрудничает с Министерством культуры и спорта РК и Национальной комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО­ и совместно с ними издает два научно-познавательных журнала – «ИКОМ Казахстан. Наследие музеев Казахстана» и «Культурное наследие города Астаны». В этом году первый из них по инициативе штаб-квартиры Международного совета музеев во Франции вошел в реестр мировых изданий ИКОМ.
Сегодня в стране работают 238 музеев, как государственных, так и ведомственных, мемориальных и частных, и сложившееся представление о них, как о хранилищах артефактов, уже устарело. Дархан Мынбай назвал их генератором позитивных эмоций.
В перечень запланированных к проведению мероприятий включена республиканская конференция «Музеи и устойчивое развитие общества», а также флэшмоб. По сложившейся традиции состоится акция «Ночь в музее». Предусмотрены экскурсии, театрализованные представления, викторины, мастер-классы и показ документальных фильмов.

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