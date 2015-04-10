Музей славы боевой Свежий выпуск 858 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В средней школе № 24 областного центра состоя­лось открытие музея «Атамұра», посвященного Великой Отечественной войне. Этому способствовала целенаправленная работа всех участников образовательного процесса. Учащиеся 5–11 классов собирали информацию о ветеранах, предметы солдатского военного быта и одежду, изготавливали макеты военной атрибутики.

На торжественную церемонию открытия школьники пригласили фронтовиков. Ребята довольны, что в их школе теперь есть музей боевой славы, созданный своими силами.



