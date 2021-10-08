Музей – в подарок к юбилею

Этот театр один из старейших в Казахстане – основан в 1922 году. Директор театра Юрий Ивлев объясняет, что старт юбилею будет дан в октябре, завершится же он в июне 2022-го, в год столетия. Театральный музей – подарок зрителю. Юрий Иванович говорит, что задумка зрела давно, было и место – второй этаж фойе пустовал. Теперь здесь экспозиция, которая призвана погружать зрителя в атмосферу театра еще до начала спектакля. Почти все готово, остались штрихи, детали.

Колонны фойе оклеены афишами, превращены в театральные тумбы. На стенах афиши прошлых лет, которые до этого хранились в архиве. Есть уникальные, самые первые – из 20-х годов ХХ века. Погружает в эпоху, например, такой факт. Тамара Темирбулат, первая женщина-иллюзионистка, «заграничный мировой номер иллюзиониста Пешкио» – эта афиша обещает зрителю «отгадывание чужих мыслей на расстоянии, превращение воды разных цветов, движущийся стол спиритизма».

Впрочем, основные экспонаты все же именно театральные. Манекены в костюмах и париках, которые театральные художники и постижеры готовили к спектак­лям, рисунки и макеты декораций. Юрий Ивлев рассказывает, что прежде чем в цехах театра начнут готовить декорации, антураж визуализируют, делают мини-макет, который оценивает специальная комиссия.

Декорациям, которые остались от прежних спектаклей, тоже нашлось место в интерьере. Так, на знаменитой скамейке из «Евгения Онегина» теперь смогут посидеть и сфотографироваться посетители музея.

Очень интересно оформлены стены: огромные фотографии города – от старых черно-белых снимков до коллажей, в которых старые варианты зданий соединены с современными. Завершают фоторяд снимки современного Костаная, его новостройки, футуристические архитектурные формы. Настоящая фотомашина времени!

Вдоль стен – стеклянные боксы с многочисленными грамотами и дипломами театра (свидетельства побед на республиканских и международных фестивалях), реквизитом. У каждого предмета есть своя история или даже несколько.

Юрий Ивлев указывает на небольшое пианино, которое вместе с артистами театра побывало в Израиле на гастролях. Его сделали так хитро, что в разобранном виде оно умещается в чемодан. Вспоминает, как при пересечении границы таможенник сурово спросил, что в чемодане. Услышав ответ «пианино», шутки не оценил: попросил вытащить, собрать, потом снова разобрать.

Специальный сектор в музее – для детей. В драмтеатре есть еще театр кукол, куда приходят самые юные зрители. Для них подготовлены не только куклы-герои прошлых спектаклей, но и ростовые игрушки, чтобы можно было сфотографироваться на память о посещении театра.

Словом, все, что есть в музее, необходимо для того, чтобы зритель не только получил после спектакля бурю эмоций и вихрь мыслей, но и лучше узнал сам театр, увидел его многогранность и в итоге сблизился с ним и полюбил еще больше.