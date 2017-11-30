Муж решил бить жену за каждый лайк в соцсети в Уругвае

В мире
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Фото: Matt Roper
Молодая уругвайка Адольфина Камелли Ортигоза оказалась в заложниках у собственного мужа, который избивал ее за каждый лайк в Facebook. Как пишет The Daily Mail, в результате жестоких избиений девушка оказалась на грани смерти, передает Lenta.ru.

32-летнего Педро Хериберто Галаано удерживал 21-летнюю жену против ее воли дома, бил и насиловал. Мужчина считал, что супруга изменяет ему с каждым, кто ставил лайки под ее постами, сообщил ее адвокат.

Полицейские обнаружили девушку с переломанной челюстью, опухшим от гематом лицом и кровавыми синяками по всему телу. О действиях мужчины сообщил в полицию его отец. Он подозревал, что сын бьет жену, и переживал, что девушка может не перенести постоянных побоев.

Девушке потребовалась обширная операция на лицо. Ей исправили носовую перегородку и губы.

Муж-агрессор был схвачен. Его будут судить за избиения жены и попытку ее убить, лишение ее свободы и замалчивания собственных преступлений. Галаано грозит до 30 лет тюрьмы и крупный штраф.

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