Мужчина на джипе намеренно давил лошадь в Алматинской области

В Казнете распространяют видео, на котором запечатлено жестокое обращение с лошадью. В полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Запись, опубликованная в одном из пабликов в Instagram, вызвала волну возмущения среди комментаторов.

В Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что действия происходили 16 июля в Илийском районе.

"38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Правонарушитель был задержан и доставлен в районную полицию", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животным", которое относится к уголовному проступку.

"В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции", – добавили в ведомстве.